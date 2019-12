Federico Jiménez Losantos confiesa a quién votó en las elecciones y se arrepiente: "Hoy no lo haría" Ecoteuve.es 4/12/2019 - 12:28 | 13:10 - 4/12/19 0 Comentarios

El locutor, indignado por el resultado de la constitución de la Mesa del Congreso

El periodista Federico Jiménez Losantos ha criticado duramente el resultado de la constitución de la Mesa del Congreso, de la que se quedó fuera Ciudadanos. El locutor se ha mostrado en contra, especialmente, de Vox por no aceptar el pacto del PP que hubiera facilitado la entrada del partido naranja en el órgano de decisión de la Cámara Baja.

Jiménez Losantos ha arremetido contra los "hooligans de Monasterio y compañía" porque, según el locutor, quieren que PP y Ciudadanos "se hundan en el fango".

En su exposición, Federico Jiménez Losantos ha reconocido cuál fue su voto en las elecciones: ¿PP, Ciudadanos, Vox? "Yo voté a Vox. Mejor dicho, voté a Abascal. Pero después de lo de ayer, ya no lo haría. Lo que vi ayer me pareció un apaño con Sánchez. No sé si lo fue, pero lo parecía".



Losantos siguió, indignado, su argumento: "Que esté Pisarello (Unidas Podemos) en la Mesa del Congreso en vez del patriota Espejo-Saavedra (Ciudadanos) porque quiso Abascal, me toca las narices".



Asimismo, Losantos advirtió a Vox -"nuevos ricos de la politica"- lo que les puede pasar si continúan con esa actitud. "La situación es tan mala que lo mismo que la gente pensó que Mariano no servia y Rivera tampoco, pensarán lo mismo de Vox si siguen haciendo lo mismo de ayer".