Juanma Castaño celebra el liderazgo de 'El partidazo' en el EGM: "No soy ni García ni De la Morena"

El locutor de COPE agradeció la confianza de los oyentes: "Es el éxito de una orquesta"

Juanma Castaño celebró en la madrugada de este miércoles los resultados de la tercera ola del EGM de 2019 en los que colocan a El partidazo de COPE como líder de las tertulias deportivas nocturnas con 790.000 oyentes. O lo que es lo mismo, el programa arrebata el liderazgo histórico de El larguero después de 25 años.

"Hemos crecido un 46% en un año", afirmó el locutor para después agradecer la confianza de los oyentes y de la COPE: "Es una delicia trabajar en esta casa, desde el primer ejecutivo hasta el compañero de la emisora más pequeña en el rincón más escondido de España".

"Gracias por aparecer poco por la redacción porque es un síntoma de confianza para nosotros que nos dejen tranquilos en nuestra pequeña selva", bromeó luego. "A los anunciantes, vamos a tratar de meter las cuñas a las horas que están contratadas y así evitarnos los tremendos problemas que nos genera con el departamento comercial. Perdón, pero muchas gracias por la confianza".

Castaño también tuvo palabras para Tiempo de juego, "el motor, el que tira del carro y el que nos enseña cómo comportarnos en lo bueno y en lo malo"; a la alianza con Radio Marca; y al resto de programas que conforman la parrilla de la COPE: "A nosotros nos va bien porque a Expósito y Herrera les va bien".

Juanma Castaño: "Si nos ponen segundos, volveremos a ser humildes"

El periodista se acordó de Joseba Larrañaga y Juan Antonio Alcalá, sus predecesores en la silla de El partidazo: "Cuando yo llegué aquí, la casa ya estaba hecha (...) Tuve la enorme suerte de encontrarme medio millón de oyentes, no había un desierto".

Su 'homilía' terminó diciendo: "En serio lo pienso, no soy ni García ni De la Morena, ni lo pretendo. García era una cosa, De la Morena otra, bastante más coral que García. Esto es el éxito de una orquesta y yo tengo la enorme suerte de estar en medio de ella. Mientras suene, aquí estoy".

El bostezo de Manolo Lama 'rompió' su alegría: "Soy el único tío que no se alegra, me jode que seas líder y la verdad que me estaba durmiendo", dijo en tono de broma, a lo que Castaño sentenció: "Vamos a disfrutar de estos meses y si nos vuelven a poner segundos, habrá que volver a ser humildes y trabajadores".