Miguel Torres se propone para concursar en 'MasterChef Celebrity': "No me cierro ningún camino" Ecoteuve.es 14:58 - 18/10/2019 0 Comentarios

El exfutbolista del Real Madrid y Málaga fue entrevistado por Juanma Castaño en la COPE

Miguel Torres acudió a El Partidazo de COPE para charlar con Juanma Castaño sobre los motivos de su retirada del fútbol, para repasar su carrera profesional y para hablar su nueva vida. El madrileño aseguró que ahora "tengo una vida muy ordenada, como mejor y sigo haciendo deporte todas las mañanas" ya también que por ahora "ni me caso, ni hijos, ni nada".

Además, Torres se manifestó sobre todo lo que rodea a su relación con Paula Echevarría: "Todos los días hay gente en casa y el contenido lo generan para su interés" y añadió que "es complicado que tenga privacidad en mi vida, porque todo tiene un precio y todo se vende. Es parte de la sociedad que hemos creado y hay que vivir con ello".

Lea también: La queja de Juanma Castaño por la entrevista de Tebas en 'El transistor': "Cada cuatro en Onda Cero, toca una en COPE"

Miguel Torres, ¿destino 'MasterChef Celebrity'?

"Me voy a sacar el curso de entrenador. Para formarme y seguir aprendiendo del fútbol. Pero quiero hacer cosas diferentes. Me gusta la gastronomía. Cocino siempre en casa, con mis amigos", expresó Torres ante la atenta mirada del locutor. Además, hizo público que "voy a empezar a dar clases de cocina con el chef Paco Roncero".

Fue en ese momento cuando Castaño le preguntó sobre su posible participación en Masterchef Celebrity y a lo que respondió así: "No me cierro ningún camino, no me puedo contratar a mí mismo, pero no quiero ser cocinero, con todos mis respetos. No puedo garantizar que no vaya a ir allí. No es mi idea ir a Masterchef".