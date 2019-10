Paco González atiza a Xavi y Guardiola por criticar a España mientras se "venden al petrodólar": "Sois unos lamejeques" Ecoteuve.es 10:05 - 16/10/2019 0 Comentarios

El periodista de COPE, tajante con los catalanes por sus palabras de la sentencia del procés

La sentencia del procés sigue generando reacciones de todo tipo en Cataluña, donde en las últimas horas se han vivido altercados en la calle como consecuencia de las protestas contra la dura condena a los líderes políticos que lo idearon. Entre los rostros conocidos que se han pronunciado sobre este asunto figuran Xavi Hernández y Pep Guardiola, exfutbolistas del F.C. Barcelona, quienes han tildado de "vergüenza" el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Este martes, antes del partido de la Selección Española contra Suecia, Paco González quiso lanzar en COPE una dura crítica contra Xavi y Guardiola por su actitud tras conocer la sentencia. El presentador de Tiempo de Juego aseguró que "no pasa nada por criticar a España" y reconoció que hay "muchas cosas que mejorar y muchos defectos", "pero España no es un país de chichinabo al que se pueda difamar", revindicó antes de dirigirse en los mencionados deportistas.

El locutor criticó que aunque Xavi y Guardiola "no se han leído la Constitución y el Código Penal ni una vez", se han atrevido a "corregir a jueces y personas que han estudiado toda su vida, que se perfeccionan a diario y que cada día estudian más". "El problema es que Xavi habla de vergüenza y Guardiola habla de socorro internacional, dejando la imagen de España por los suelos y reescribiendo nuestra historia", declaró.

"Si Xavi y Guardiola son independentistas, magnífico, nadie puede convencer a nadie con el sentimiento, pero que no difamen. Que defiendan sus ideas sin insultar a los demás. A mí y a muchos españoles nos parece que nos están insultando cuando difaman a nuestros país. Los dos se vendieron al petrodólar de Catar; son unos vendidos", dijo con dureza recordando que el futbolista y el entrenador han vivido en este país y, en el caso del primero, ha defendido incluso su sistema a pesar de no ser democrático.

"Xavi dice que Catar se vive mejor que en España, pero yo no lo sé, igual tiene razón. Vive ahí porque pasando más de medio año, no se pagan impuestos, un ejemplo para Cataluña. Él vivirá de maravilla pero las familias de los 2.000 obreros muertos de los que no se informa en Catar, a lo mejor esas familias viven peor que él. Ese Mundial lo promocionan los dos", reprochó el asturiano.

"Ni Guardiola ni Xavi piden ayuda internacional por la discriminación de la mujer en Catar, no les he visto reclamar que te puedan caer tres años por tener relaciones homosexuales y por la falta de democracia; no hay ni elecciones ni partidos políticos; todo eso no les parece tan importante. Hay gente a los que les gusta la dictaduras", continuó diciendo.

Paco González concluyó reflexionando que este es "un mundo en el que manda el dinero". "Cada uno lleva las lentejas a su casa como puede pero si te has vendido al petrodólar como Xavi y Guardiola , no des lecciones morales, ni una más por favor, no difaméis más a España; seguid a lo vuestro. Xavi y Guardiola, sois unos lamejeques; a seguir lamiendo. Me da igual que me llamen facha, me da igual, ya me llamaron rojo. Que no vuelvan a difamar a España; lamejeques", sentenció.