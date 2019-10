Begoña Villacís escribe a un periodista de la SER la pregunta que quiere que le haga: "¿Va a hacer usted la entrevista?" Ecoteuve.es 15/10/2019 - 17:27 0 Comentarios

La líder de Ciudadanos intenta dirigir a Jesús Casal en su visita a 'La Ventana'

Begoña Villacís ha protagonizado este lunes un momento de lo más surrealista en su visita a La Ventana de Madrid de la Cadena SER. La política de Ciuadadanos estaba siendo entrevistada en directo por Javier Casal, cuando le quitó al periodista el bolígrafo de las manos para escribirle la pregunta que quería que le hiciese.

En el tramo final del programa, Casal preguntó a la vicealcaldesa cuál era el plan del Ayuntamiento para "reducir los niveles de contaminación en Madrid" a pesar de que ahora vayan a poder entrar "más vehículos" en el centro de la ciudad. En ese momento, Villacís le quitó la pluma al presentador, que se mostró muy sorprendido: "Le dejo la pluma. Veo que quiere hacer un gráfico en el papel", llegó a decir.

Y mientras Villacís escribía, respondió titubeando que iban a intentar dar "más alternativas a la gente para que utilice el transporte público". Todo ello, en unas imágenes que se pudieron ver en directo a través del canal de streaming de la Cadena SER.

La líder de Ciudadanos en la capital entregó el papel a Jesús Casal, que no dudó en contar a los oyentes lo que acababa de ocurrir: "Lo voy a decir porque lo está viendo la gente. Me ha puesto usted en el papel 'Valdemingómez'. No sé si me está dictando la pregunta o que quiere hacer usted la entrevista", le recriminó el periodista, que aun así, cedía y le planteaba este asunto.

"¿Va a aceptar Madrid la basura que proceda del vertedero de Alcalá de Henares?", le preguntó el periodista antes de que Villacís, como si nada hubiera ocurrido, respondiera: "Me alegra que me haga esa pregunta". Casal aclaró que este era un tema por el que quería preguntarle pero que no le había dado tiempo.