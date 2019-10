La emotiva sorpresa de la madre de Paco González en 'Tiempo de juego' por su cumpleaños Ecoteuve.es 7/10/2019 - 14:30 0 Comentarios

El locutor de la COPE recibió la visita de su progenitora en el estudio: "Mi hijo es de lo mejorcito que hay"

Tiempo de juego vivió este domingo uno de sus momentos más emotivos con la sorpresa que el equipo dedicó a su 'jefe' Paco González por su cumpleaños. Nostrapacus, como le llaman cariñosamente por su fama a anticiparse a los goles, cumplió 53 años.

"Me han dicho que viniera, pues vengo", se arrancó a hablar en el micrófono azul esta "asturiana hasta la médula". "Paco es de lo mejorcito que hay", añadió después revelando que su hijo siempre quiso ser locutor de fútbol. "Ha parido usted un fenómeno", dijo Pepe Domingo Castaño.

Las cariñosas palabras de Pepe Domingo Castaño a Paco González

Esta no fue la única sorpresa que tuvo González, ya que Pepe Domingo dedicó el comienzo del programa a su fiel compañero de micrófono con unas bonitas palabras. "Mi madre me decía que aprendiera de los que trabajen contigo porque, al final, te quedará lo bueno de ellos y yo he ido aprendiendo", dijo.

"De Paco he aprendido algo muy grande: lo que es ser humilde. Hablar con todo el mundo a la misma altura, sin diferencias, sin clases, siendo normal, cariñoso, divertido, cachondo... Ese es Paco, que hoy cumple años. Enhorabuena maestro", afirmó.