Pilar García Muñiz: "Cuesta mucho dejar TVE tras 20 años, pero la Cope se lo curró" David Saiz 9:30 - 30/09/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la periodista, el último fichaje de la emisora

"Carlos Herrera me lo está poniendo muy fácil; trabajar con él es una lección de radio"

Pilar García Muñiz era uno de los rostros más emblemáticos de los informativos de TVE, con 20 años de trayectoria a sus espaldas. Ahora, se ha convertido en el nuevo fichaje de Cope y mano derecha de Carlos Herrera en las mañanas de la emisora.

"Da gusto trabajar con él, es una auténtica lección de radio", dice la periodista a ECOTEUVE.ES. El último trabajo de García Muñiz en TVE fue Informe semanal, tras pasar por los Telediarios y, hace años, España Directo. "Me llamaron para que me pasara a la radio y me lo pensé".



Sobre la cadena pública, la comunicadora dice tener la misma idea que cuando trabajaba en ella. "Tiene que salir adelante el concurso [para elegir nueva cúpula] y tiene que ser una televisión pública de verdad, autónoma, independiente y plural".

Lleva unas semanas en Cope. ¿Cómo ha sido el debut?

Muy bien. Estar con Carlos Herrera es muy fácil porque te lleva de la mano. Da gusto trabajar con él, lo bien que me ha recibido... Y verle trabajar cada día es una auténtica lección de radio.

¿No le daba vértigo estar al lado de un comunicador de su envergadura?

Yo no conocía a Carlos, aunque le escuchaba mucho. Al principio impone, es Carlos Herrera, el comunicador mejor valorado, pero es tan cariñoso y generoso... lo pone muy fácil. Además, me divierte mucho el descaro que tiene ante el micrófono. Se atreve a decir cosas que muchos pensamos, pero que no siempre decimos. Al principio me imponía este reto, pero estoy encantada con todo el equipo.

¿Cómo le llegó la oferta?

Estaba en Informe semanal y me llamaron de Cope para proponerme pasarme a la radio. Me lo pensé mucho pero los de Cope se lo curraron. Cuesta mucho dejar TVE tras 20 años, aunque yo siempre había tenido la espinita de la radio. Pensé '¿por qué no?' Esto es una apuesta casi segura, incorporarme a Cope, con un equipo tan potente y con un maestro de las ondas.



¿Está siendo una transición cómoda?

Sí. Carlos está al frente del micrófono y es el alma del programa. Yo estoy en la parte de actualidad y cuando él no pueda estar, haré yo el programa. Pero, de momento, estoy empezando a rodar.

Pronto llega el EGM. ¿Cómo lo afronta?

Como estoy acostumbrada a la televisión, donde la audiencia es diaria, estoy relajada. En la radio no tienes la presión de cada mañana.

¿Ha echado de menos la tele?

De momento no. Sí echo de menos a muchos compañeros porque en 20 años te da tiempo a hacer muchos amigos. Pero el trabajo, de momento, no lo echo de menos.

¿Cree que la retirada de Herrera llegará pronto?

No, no, no. Que no bromee con eso. Yo he venido a estar a su lado muchos años y a aprender de él. Lo que pasa es que a Herrera le gusta recrearse en eso, porque es irónico, tiene mucha retranca... pero yo creo que nos queda Herrera para rato.

TVE siempre está en el punto de mira y a veces parece que es una olla a presión. ¿Cómo ve la situación de la cadena pública desde fuera?

Todos los medios a veces son una olla a presión, pero TVE, por ser pública, tiene ese factor añadido. Yo lo veo igual desde fuera que desde dentro y comparto la misma idea que ya tenía: tiene que salir adelante el concurso y TVE tiene que ser una televisión pública de verdad, autónoma, independiente y plural.