El futuro de Carlos Herrera en Cope: "Terminamos este año y el próximo, ya veremos" David Saiz 25/09/2019 - 16:07

"Ni Àngels Barceló me lo va a poner fácil a mí ni yo a ella", dice el locutor sobre la nueva temporada

El futuro de Carlos Herrera en Cope es uno de los asuntos más jugosos en los círculos radiofónicos. El locutor sigue sin aclarar durante cuánto tiempo seguirá al frente del programa estrella de la emisora.

"Este año lo terminamos y el próximo, lo hablamos", ha dicho durante la presentación de la nueva temporada de Cope en respuesta a Pepe Domingo Castaño, que ha sacado el tema. "Yo sigo mientras Herrera siga", había apuntado, justo antes, el animador de Tiempo de juego.

"Tengo ganas de hacer cosas de jubilado. Ir a mirar obras, mi prensa deportiva, bares... pero de momento no me dejan", ha bromeado Herrera después, en conversación con ECOTEUVE.ES. "No sé cuándo acabo el contrato que tengo, pero vamos a terminar este año y ya veremos el que viene", ha insistido en la misma línea.

Sobre su sucesor o sucesora, Herrera no se ha querido mojar. "Es una decisión que no tomo yo", ha dicho el locutor, que esta temporada ha fichado a la presentadora Pilar García Muñiz como mano derecha.

"Ni Àngels Barceló me lo va a poner fácil a mí ni yo a ella"

La periodista madrileña es la gran novedad de Cope, mientras que Àngels Barceló lo es en las mañanas de la SER, la emisora rival. "Es muy amiga mía y es grandiosa periodista y gran trabajadora. Ni ella me lo va a poner fácil a mí ni yo a ella", ha comentado Herrera. "Va a ser una gran temporada para todos y la radio va a seguir siendo el medio más creíble".

Habrá que ver en los próximos EGM si Herrera es capaz de seguir ganando oyentes y pone en peligro el liderazgo histórico de la SER, aunque el comunicador andaluz pide "relativizar" los datos de audiencia. "Las cifras son simbólicas", apunta. "Lo importante es la tendencia".



La repetición de elecciones, "un fracaso de la clase política"

Sobre la actualidad política, Herrera considera que la repetición de elecciones evidencia "un fracaso de la clase política, con algunos más responsables que otros". Sin embargo, cree que volver a votar "tampoco es un drama". "El problema es el tiempo que lleva parada la máquina...", considera. "Si el resultado es parecido, tendrán que inventarse algo para arreglarlo", apunta. "Y va a ganar Sánchez, por cierto".

Además de Herrera y García Muñiz por la mañana, la parrilla de Cope se completa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en La Tarde, Ángel Expósito en La Linterna, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego, Juanma Castaño en El Partidazo y Cristina López Schlichting en Fin de semana.