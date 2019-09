Quique Peinado y Manuel Burque logran lo imposible: Monedero y Marhuenda cantan a dúo por Víctor Jara en la SER Ecoteuve.es 11/09/2019 - 13:37 0 Comentarios

El periodista y el politólogo sorprenden a los oyentes de 'Buenismo bien'

Quique Peinado y Manuel Burque sorprendieron a sus seguidores en el arranque de la tercera temporada de Buenismo Bien en la Cadena SER. La pareja, que hace doblete en radio y televisión -presentan Radio Gaga en #0-, consiguió llevar como invitados de su primer programa a Paco Marhuenda y Juan Carlos Monedero para intentar descubrir los puntos en común de dos personas tan opuestas en lo ideológico.

Antes de comenzar la entrevista, Quique Peinado quiso lanzar una advertencia cargada de sorna a Monedero: "En estos momentos, se están produciendo reuniones entre Podemos y PSOE para intentar un posible pacto de Gobierno. El equipo de este programa se ha reunido y hemos decidido no preguntarte nada de esto para que no lo jodas", confesó ante las risas de sus invitados. "Está bien visto, toda discreción es poca", añadió el politólogo.

Lea también: Marhuenda se niega a desmentir el último bulo que difundió sobre Iglesias e Irene Montero: "Es una noticia divertida de Internet"

Entrando en materia, Quique Peinado hizo saber a ambos que tenían "informes muy serios que aseguran que se llevan muy bien". "Nos llevamos mucho mejor que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", señaló irónico Marhuenda. "No se llevan mal, pero lo que pasa es que Pedro a veces es como alocado y se le olvidan las cosas", matizaba Monedero mientras los presentadores le insistían en que no opinara sobre política.

Marhuenda se unió a las críticas hacia Pedro Sánchez por cómo ha gestionado sus negociaciones con Podemos para un acuerdo que desbloquee su investidura: "Hay un virus en Moncloa que hace que quien la ocupe se instale en la soberbia, al margen de ideologías, y que se crean superiores al resto de la humanidad. Moncloa aísla. Yo estuve poco, salí corriendo", declaró el director de La Razón.

"¿Quedáis alguna vez para tomar algo?", preguntó Burque mientras Marhuenda lo negaba. "Pero podríamos hacerlo. La última vez que nos vimos fue en el Valle de los Caídos. Era un programa para debatir y fue muy agradable. Íbamos de colaboradores a confrontar un poquito", explicó. "¿En qué tipo de bar os podéis encontrar?", insistió el presentador antes de que Monedero desvelara un caso real en el que coincidieron. "En el del día de la huelga general, uno en el que él estaba tomando algo y yo lo iba a cerrar", aseguró ante las risas de todos. "Eras especialista en cerrar cosas", apuntó el periodista.

Marhuenda da la sorpresa: "Me gusta Podemos"

Peinado y Burque quisieron seguir con su intento de unir a 'las dos Españas' y preguntó a sus invitados qué le gustaba del otro. Marhuenda tomó primero la palabra con una sorprendente declaración: "Que es una persona educada, con contrastes, con buena formación... entonces el debatir me gusta que tenga un nivel y con él lo tiene. Me gusta Podemos porque son idealistas. No se han pervertido con el sistema. No han entrado a formar parte de él y aunque discrepe ideológicamente, tienen ilusión y creen que pueden transformar las cosas", dijo con entusiasmo el tertuliano.

"Marhuenda tiene mala fama en el mundo de las tertulias entre la gente progresista e incluso entre los demócratas, pero es verdad que en comparación con otros, intenta siempre argumentar. Es un hombre de derechas coherente. Si bien otros son mercenarios y obran en virtud de lo que les dicta la chequera, Marhuenda se lo cree. Es respetable, porque es una manera de estar en la política dejando espacio para el entendimiento. Eso es positivo y por eso estamos aquí. Le iría mejor a la derecha si hubiera más como él", dijo por su parte Monedero mientras Marhuenda le puntualizaba un detalle.

"Yo no me considero de derechas. Tengo una amiga muy conocida que me preguntaba que por qué con mi sensibilidad social no era de izquierda. Yo le decía que porque creo que desde la izquierda no se llega a la igualdad, se llega desde el centro liberal", argumentó el tertuliano.

Monedero y Marhuenda cantan a dúo por Víctor Jara

Para acabar la entrevista, los presentadores preguntaron a sus invitados por sus gustos cinematográficos o musicales. Fue entonces cuando se produjo un momento de lo más inesperado con Marhuenda y Monedero cantando juntos Preguntas por Puerto Montt del chileno Víctor Jara.

"Pero hay que ser coherente Paco. No puede ser que te guste Víctor Jara y no critiques a Piñera", le reprochó en alusión al actual presidente de Chile. Tras entonar unos versos de la canción, el público estalló en una gran ovación y Quique Peinado exclamó: "Me retiro del periodismo ahora mismo. He tocado techo en la vida. Buenismo bien acaba de cumplir toda la labor para la que fue creada".