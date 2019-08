Pablo Iglesias se enfada con Javier Ruiz en la SER: "¡No me lo puedo creer que estés diciendo esto!" Ecoteuve.es 29/08/2019 - 15:54 | 17:04 - 29/08/19 0 Comentarios

El líder de Podemos, molesto con una afirmación del periodista durante una entrevista

El locutor usa como argumento que Podemos causó "inestabilidad" por no apoyar los Presupuestos

El periodista ha recibido un aluvión de críticas y fuertes insultos en las redes sociales

"La inestabilidad la causaron ustedes. Fueron ustedes los que no aprobaron los presupuestos", ha dicho Javier Ruiz a Pablo Iglesias durante una tensa entrevista que el periodista ha hecho en la SER al líder de Podemos.

Esa afirmación de Ruiz ha provocado el enfado de Iglesias. "¡Pero por favor, Javier, no me lo puedo creer que estés diciendo esto! Si nosotros hicimos un acuerdo de Presupuestos y desde el principio los apoyamos. Si alguien daba algo de estabilidad a aquel Gobierno éramos nosotros", ha dicho.

"El PSOE argumenta que esto cae y nos vamos a elecciones porque no sacamos adelante los Presupuestos, porque Podemos vota con...", ha seguido Javier Ruiz. "¡Que no, hombre, que no, que votamos a favor!", ha respondido Iglesias.

"Sí, sí, sí, pero yo le digo, el PSOE argumenta: son ustedes los que han tumbado la estabilidad del Gobierno y no se puede confiar en Podemos. Pablo Iglesias no es un hombre de palabra", ha analizado Ruiz. "No es verdad, Javier. El PSOE nunca ha dicho que fuésemos a elecciones por nuestra culpa, compruébalo", ha seguido Iglesias.

Aluvión de insultos contra Javier Ruiz

La afirmación de Ruiz no solo ha provocado el enfado de Pablo Iglesias que, efectivamente, apoyó con Podemos a los Presupuestos, unas cuentas que no fueron respaldadas por los partidos nacionalistas y que, por esa razón, se convocaron elecciones.

Aquí el vídeo donde Javier Ruiz miente y provoca ser TT en Twitter. ???????? pic.twitter.com/uuCF9UScaF — Jordi Almendros (@AlmendrosJordi) August 29, 2019

La respuesta de Javier Ruiz a los insultos



Los comentarios en Twitter no se han hecho esperar y Javier Ruiz se ha convertido en Trending Topic. Su nombre ha aparecido en esta red social junto a un aluvión de insultos que han encontrado respuesta en el propio locutor.

"La frase Javier Ruiz va acompañada de gilipollas, sectario, hijo de puta, podemita... estas son algunas cosas de las que se están diciendo de los dos lados. Hoy vamos a cerrar el momento zen con una reclamación: intentamos ser árbitros. Los periodistas no somos parte del partido, no somos de ningún equipo. Cuando uno hace una dura entrevista al PP, no se puede aplaudir el enorme periodismo que uno hace, pero cuando uno hace la misma entrevista a Podemos, ser un sectario o un hijo de puta", ha dicho ante el micrófono de la SER.

"Entiendan los partidos y entiendan los fans que las entrevistas duras son periodismo y que no hay más. Que uno puede tener sus ideas, pero las preguntas incómodas son parte de la honestidad periodística. Como todos los árbitros, uno puede tener errores de buena fe, pero no hay sectarismo en la incomodidad: hay periodismo en la incomodidad", ha continuado.



"Quien no lo entienda, es que no lo quiere entender, eso no se llama democracia, se llama fanatismo. Uno no puede ser en el mismo día el lobo Ferraz, un fascista y un podemita. Aclárense, insulten juntos y mañana nos vemos si quieren", ha concluido.

???? Vídeo| La reclamación de @Ruiz_Noticias: "No hay sectarismo en la incomodidad, hay periodismo. Entiendan los partidos y los fans que las entrevistas duras son periodismo. Uno no puede ser en el mismo día el lobo Ferraz, un fascista y un 'podemita'" pic.twitter.com/PrVEGHgHK2 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) August 29, 2019

Javier Ruiz pide "disculpas" por su error e Iglesias contesta



Más tarde, Javier Ruiz ha pedido "disculpas" a través de Twitter por el error cometido a la hora de hablar de los Presupuestos. "Podemos votó sí'. Se abstuvo en el techo de gasto. Asumo, lamento y me disculpo por mi error", ha dicho. "No asumo que una entrevista con preguntas críticas sea 'sectarismo'. Es periodismo", ha insistido. "No lamento el tono crítico de todas mis entrevistas. No me disculpo. Lo otro es ser mero altavoz".



"Te honran las disculpas", ha respondido Pablo Iglesias. "Las entrevistas duras son las mejores".