La COPE 'roba' a la SER a Santiago Cañizares: el exportero salta de 'Carrusel Deportivo' a 'Tiempo de juego'

Paco González le recibió este sábado con humor: "¿Qué has hecho estos nueve años?"

Laliga ha vuelto el pasado fin de semana con novedades en los programas futboleros de la radio. Al fichaje de Antonio Esteva por Radioestadio de Onda Cero hay que sumar la incorporación de Santiago Cañizares al equipo de comentaristas de Tiempo de juego de la cadena COPE.

El exportero del Valencia y Real Madrid se había convertido en un imprescindible de Carrusel Deportivo, de la Cadena SER. El nombre Cañizares se une al medio centenar de profesionales que cambiaron de emisora acompañando a Paco González y Pepe Domingo Castaño.

Además de colaborador para Tiempo de juego en partidos puntuales, Santiago Cañizares también participará en El tertulión de los domingos de El Partidazo. Así pues, la emisora episcopal refuerza un equipo de garantías formado por Manolo Lama, Juanma Castaño Julio Maldonado Maldini o Tomás Guasch, entre otros.

Así fue el debut de Cañizares en 'Tiempo de juego'

El debut de Cañizares se produjo este sábado con el Celta-Real Madrid. "¿Qué has hecho estos nueve años? Nadie sabe nada de ti...", preguntó de forma irónica Paco González 'olvidando' su periplo en la SER. "Es el nivel tan alto que he tenido que formarme para llegar hasta aquí y ahora ya me siento ya capacitado", respondió con gracia el exinternacional.

A esta labor hay que sumar la de comentarista para Movistar+. Precisamente, su buena relación que mantiene con Juanma Castaño desde hace más de una década en esta casa, ha sido uno de los detonantes de su fichaje por COPE.