Juan Antonio Alcalá estalla contra '90 Minuti': "Es una basura bajo el escudo del Real Madrid"

El locutor de COPE dijo que el espacio de humor que presenta Miki Nadal es "una bazofia"

Antonio García Ferreras fue el protagonista de la entrevista de Juan Antonio Alcalá en La contraportada de COPE este miércoles. El presentador de La Sexta charló sobre los inicios de Al rojo vivo, su pasión por el fútbol y su amistad con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El locutor de COPE puso a su amigo y compañero de profesión en un aprieto cuando atacó a 90 Minuti, el espacio de humor que presentan Miki Nadal y Graciela Álvarez y que emite la cadena del club de Chamartín. El formato parodia a muchos periodistas deportivos.

"A ti, con lo defensor que eres del periodismo de calidad, ¿qué te parece que bajo el escudo del Real Madrid, bajo el logotipo del Real Madrid, un club histórico, un club señor, se emita esa bazofia de 90 Minuti o Minuti no se qué o cómo demonios se llame esa basura", soltó Alcalá.

Alcalá: "En '90 Minuti' se insulta a compañeros míos"

"¿Por qué le llamas basura?", espetó Ferreras a lo que el entrevistado afirmó que el programa "insulta a compañeros míos". "Cuando lo he visto, yo no he visto insultos", respondió de nuevo el periodista. "Sí los pone. A mi compañero Miguel Ángel Díaz [más conocido como Miguelito] le retrataban como de si fuera tonto o bobo.

"Alcalá, todo lo que sea insulto me parece reprobable. Ahora, si hay un programa de humor sobre los medios de comunicación deportivos que a veces tú sabes que juegan con frivolidad respecto a los fichajes", afirmó después Ferreras a lo que el periodista de COPE zanjó así: "El juego de analizar los medios de comunicación me parece perfecto. Lo que sea ya señalar a periodistas o insultar a periodistas". [Puede escuchar el momento a partir del 17.16 de la entrevista]