Hermann Tertsch, condenado a pagar 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias

El eurodiputado de VOX lo relacionó con el asesinato de un policía en 1973

Hermann Tertsch ha sido nuevamente condenado por "intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" del padre de Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.

El polemista, actual eurodiputado de VOX, tendrá que pagar 15.000 euros por vincularle con el asesinato de un policía en 1973 a través de Twitter.Tertsch tendrá que publicar la sentencia en su red social, sufragar las costas del juicio y hacerse cargo del coste de la eliminación de los tuits y todo rastro de esta información en los buscadores de Internet, tal y como explia eldiario.es.

Todo se desencadenó el pasado 5 de marzo de 2018, fecha en la que el periodista escribió el mencionado mensaje en su cuenta personal de Twitter: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie", empezó diciendo.

Uno de sus seguidores le informó inmediatamente de que en el momento del asesinato, el padre de Pablo Iglesias se encontraba en la cárcel por repartir propaganda a favor del Primero de Mayo, a lo que Terstsch respondió: "Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía", siguió insistiendo en unas palabras que ahora han sido condenadas.

Tertsch también fue condenado por injuriar al abuelo de Iglesias

Esta es la segunda vez que Hermann Tertsch es condenado por injuriar a la familia de Pablo Iglesias. En septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Zamora ratificó una sentencia de 2017 que consideraba al polemista culpable por llamar "criminal" al abuelo del líder de Podemos en un artículo publicado en el ABC. Aquella vez, Tertsch tuvo que pagar 12.000 euros.

En su escrito, el articulista aseguraba que el abuelo de Iglesias "fue condenado a muerte por participar en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid". Sin embargo, este fue condenado durante la dictadura, pero no por asesinato sino por un delito de rebelión.