La caricatura de Erdogan en la portada de 'Charlie Hebdo' provoca la condena de Turquía EFE 28/10/2020 - 13:54 0 Comentarios

El Gobierno anuncia que tomará las medidas "legales y diplomáticas necesarias"

El Gobierno turco anunció este miércoles que tomará las medidas "legales y diplomáticas necesarias" contra la revista francesa Charlie Hebdo, por haber publicado una caricatura del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Turquía tomará todas las medidas legales y diplomáticas necesarias en respuesta a una caricatura del presidente Tayyip Erdogan en el semanario satírico francés Charlie Hebdo", señaló la presidencia turca en un comunicado enviado a los medios.

"Nuestra lucha continuará hasta el final, de una forma sana pero decidida, ante estas medidas maliciosas e insultantes", añade la nota.

Erdogan dice que "ni siquiera miraría" la portada de 'Charlie Hebdo'

Poco después, el presidente turco declaró que "ni siquiera miraría" la portada y condenó de nuevo las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario francés.

"No necesito decir nada sobre estas personas deshonrosas que insultan a mi Profeta. Mi tristeza e ira no se debe al atroz ataque contra mí, sino que el mismo medio es la fuente de la ordinariez hacia el Profeta", dijo en un discurso ante su partido. "Sabemos que el objetivo no es mi persona, sino los valores que defendemos", añadió.

Ya el martes, Erdogan interpuso una denuncia contra el diputado ultraderechista neerlandés Geert Wilders por haber difundido una caricatura del mandatario turco que lo muestra con una bomba en la cabeza.

El abogado de Erdogan, Hüseyin Aydin, entregó la denuncia de "injurias contra el presidente" a la Fiscalía de Ankara, solicitando que se juzgue a Wilders acorde al código penal turco, según informó la agencia turca Anadolu.

'Charlie Hebdo' caricaturiza a Erdogan levantando la falda de una mujer

La caricatura en la portada de la más reciente edición de Charlie Hebdo muestra a Erdogan con camiseta interior y calzoncillos, levantando la falda de una mujer que va cubierta con un hábito islámico.

Las autoridades turcas condenaron el dibujo por "difundir racismo y odio cultural" y acusaron de nuevo al semanario francés de "xenofobia e islamofobia".

Las tensiones diplomáticas entre Ankara y París se han intensificado desde el atentado el pasado 16 de octubre contra el profesor francés de Historia Samuel Paty, decapitado por un islamista checheno en plena calle en la localidad de Conflans Sainte Honorine (afueras de París) diez días después de haber enseñado unas caricaturas del profeta en una clase sobre la libertad de expresión.

Esas caricaturas publicadas hace más de cinco años por Charlie Hebdo, víctima de un atentado islamista en 2015 en el que murieron doce personas, han sido defendidas por París al considerarlas legítimas.

Turquía ha condenado el uso de las caricaturas en protestas en Francia por el asesinato de Paty y en defensa de la libertad de expresión. Erdogan ha llamado al boicot de los productos galos en Turquía y el martes tuvieron lugar pequeñas protestas contra Francia en varias ciudades del país, convocadas por un sindicato cercano al Gobierno.