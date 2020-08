'El Faro de Vigo' se traga una desternillante 'noticia' de 'El Mundo Today' sobre Juan Carlos I y Corinna Ecoteuve.es 6/08/2020 - 12:32 0 Comentarios

El periódico gallego, viral al dar por buenas unas falsas 'escuchas' del rey

El Faro de Vigo se ha convertido este jueves en trending topic después de tragarse una falsa noticia sobre el rey Juan Carlos I y Corinna Larsen que fue publicada en el periódico satírico El Mundo Today. El diario gallego dio por buenas unas supuestas escuchas (de lo más delirantes) del emérito y su especial amiga.

Las frases en cuestión se añaden copiadas de forma literal en un reportaje a toda página sobre la relación de Villarejo y Corinna Larsen en medio de todo el escándalo de corrupción por el que el rey emérito ha acabado marchándose de España. El periódico dio fiabilidad a una serie de cómicas declaraciones de lo que supuestamente le decía Corinna al excomisario.

Lea también: La conocí con 18 años y ya apuntaba maneras: la pullita de Cayetano Martínez de Irujo a Corinna Larsen

"Corinna no sólo habló de dinero", asegura El Faro de Vigo antes de enumerar una a una algunas de las supuestas confesiones:

- "Sí, bueno, el elefante... Lo tuve que matar yo, porque al señorito le daba miedo. Ahora, luego para hacerse la foto le faltó tiempo".

- "Era muy tocón. Muy tocón. Cualquier cosa que te decía, te cogía del brazo, ¿sabes? Ese tipo de persona".

- "Siempre lleva monedas de cien pesetas en el bolsillo. A la mínima ocasión las sacaba y me decía: 'Mira, este soy yo. ¿Tú sales en alguna moneda? Yo sí'"

- "Con Alberto de Mónaco se lleva muy bien. Son uña y carne".

- "Sí, claro que duermen separados desde hace años. Él duerme en su habitación y Sofía en Londres".

- "Me obligaba a hacer cosas terribles, cosas con las que yo no estaba cómoda. Me decía que había hablado con el abogado, y me forzaba a decir '¿Qué abogado?', solo para responder 'El que tengo aquí colgado', y se iba, partiéndose de risa".

- "Le encantan las viñetas de El Roto. Se puede tirar horas coloreándolas".

- "A ver, que mala persona no es, ¿eh? Pero es muy suyo".

Un lector del periódico se ha percatado este jueves del fallo y no ha dudado en compartirlo a través de las redes sociales, donde se han desatado miles de bromas con El Faro de Vigo.