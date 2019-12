El duro varapalo de Alba Carrillo tras salir de 'GH VIP': "Ha sido generosa hasta el último momento" Ecoteuve.es 28/12/2019 - 15:59 0 Comentarios

La modelo ha publicado un emotivo mensaje de despedida en Instagram

Alba Carrillo ha tenido que hacer frente a diferentes situaciones que han sucedido desde que entró en la séptima edición de 'GH VIP'. La modelo se ha defendido de los ataques que ha recibido por su relación con Santi Burgoa y también de las palabras de Miguel Frigenti en su ausencia.

Sin embargo, no todo queda ahí ya la segunda clasificada de 'Supervivientes 2017' ha tenido que hacer frente a la muerte de su perra, Lanas, una semana después de salir de la casa. Asimismo, Carrillo ha querido compartirlo con sus seguidores con un emotivo mensaje.

"Hoy se ha ido un miembro de mi familia. Ha sido generosa hasta el último momento", comienza la madrileña junto a una instantánea de su hijo con Lanas. Además, todo apunta a que el animal ya estaba enfermo: "Cuando me fui a 'Gran Hermano' le dije que me esperara y lo ha cumplido. Nos has dado trece años de felicidad absoluta y cariño".

El adiós de Alba Carrillo a Lanas

Por último, la colaboradora de 'Ya es mediodía' se despide de Lanas recordando momentos con ellos: "Ahora nadie ladrará cuando llamen al telefonillo o se tumbará a echarse la siesta con Lucas Te quedas con nosotros para siempre. Te queremos Lanas".