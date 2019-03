Críticas al periodista Carlos Martínez (Movistar+) por un polémico comentario durante la retransmisión del Real Madrid-Barcelona Ecoteuve.es 13:44 - 3/03/2019 0 Comentarios

Numerosos espectadores recriminaron la actitud del comentarista por su declaración

El comentarista de Movistar plus, Carlos Martínez, estuvo retransmitiendo el clásico cuando hizo un comentario sobre un jugador del Barcelona que no gustó a los espectadores, y no dudaron en pedirle que se disculpara.

El comentario se produjo cuando el jugador Ousmane Dembéle fue sustituido por Philippe Countinho y el periodista mientras el jugador abandonaba el campo, resumió su intervención del partido.

"Hoy ha estado un tanto autista", dijo Carlos Martínez para referirse al encuentro que había realizado el extremo del Barcelona, en comparación con el partido del pasado miércoles.

Este comentario generó numerosas críticas. Un usuario de Twitter reprendió al periodista: "Mi hijo tiene autismo ¿podrías utilizar en otra ocasión otro comentario para decir que un jugador es apático?".

Una pregunta @carlosplus , mi hijo tiene autismo ¿podrías utilizar en otra ocasión otro comentario para decir que un jugador es apático ? @apalazzon pic.twitter.com/hIxrqq7Eea — MASPI_TV (@MASPI_tv) 2 de marzo de 2019

El periodista de Movistar plus rápidamente se disculpó por su polémico comentario: "Mis disculpas. Una torpeza imperdonable", respondió el comentarista. Pero aún así no le dejaron de llover críticas por parte de los usuarios.

Yo también se lo ha hecho saber. Me molesta profundamente la utilización banal de esos términos. Creo que el señor Carlos Martínez se disculpará porque es una persona educada. — Javier Meléndez (@javiermelendezt) 2 de marzo de 2019

lamentable comentario de @carlosplus en la retransmisión del clásico refiriéndose a Dembelé (cuando salía del campo en el cambio) "hoy un tanto autista" decía......y es periodista #autismorespeto — Josemanar (@josemanar) 2 de marzo de 2019

Por cierto, pedazo comentario en la narración Canal + diciendo que Dembele hoy ha estado un poco 'autista' , no voy a decir lo que pienso porque me cierran la cuenta — Carde? (@danicarde99) 2 de marzo de 2019

si ya me da asco cuando vosotrxs llamáis autista a alguien imagínate la mala hostia que me ha entrado al oír al comentarista refiriéndose a dembelé — Maira (@aftercloudssun) 2 de marzo de 2019