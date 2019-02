Sara Carbonero vuelve a Mediaset cuatro años después: "He tenido que poner el GPS" Ecoteuve.es 18/02/2019 - 16:01 0 Comentarios

La presentadora sigue la broma de Manu Carreño, que le ha recibido en Deportes Cuatro

Sara Carbonero está de vuelta. La presentadora ha regresado a Mediaset casi cuatro años después de su despedida. Ahora, colabora en Deportes Cuatro con una entrevista semanal a un deportista y el patinador Javier Fernández ha sido el primero.

"Dime la verdad. ¿Sabías llegar o has tenido que poner el GPS?", ha bromeado Manu Carreño cuando ha recibido a Sara Carbonero en el plató, donde también estaba Kiko Narváez.



"He venido en avión", ha respondido Carbonero. "Ya ¿Pero luego?". "He tenido que poner el GPS. Han pasado cuatro años", ha continuado la presentadora antes de recordar su última imagen en Informativos Telecinco. "Has hecho un pacto con el diablo", ha apuntado Narváez.

Carbonero promete "presencia femenina"

Carbonero, acto seguido, ha hablado de Javier Fernández, un "ejemplo de sacrificio y superación". "Le vi muy tranquilo" después de retirarse hace un mes, a los 27 años.



Carbonero volverá el próximo lunes con una entrevista a otro deportista. Antes de despedirse prometió llevar "presencia femenina" a Deportes Cuatro.