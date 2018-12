De Pedrerol y Maldini a Iñaki López: el abrazo unánime de la prensa a Michael Robinson al anunciar que tiene cáncer

El exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson (60) ha anunciado en directo, en la cadena SER, que padece cáncer. En concreto, ha explicado que tiene "melanoma" con "metástasis" y que los médicos le dijeron que "no tiene cura". Sin embargo, se está tratando "y tengo claro que voy a ganar".

Ha sido Carles Francino quien lo ha avanzado al comienzo de La Ventana. "Mi amigo Michael Robinson tiene cáncer. Ya está. Ya lo he soltado. Ahora que hable él que es quien me ha dado permiso para contarlo". Acto seguido, el comentarista de Movistar+ cogía la palabra para contar cómo ha afrontado este revés y qué procedimiento médico ha tomado para intentar superarlo.

Enseguida, las redes se han llenado de comentarios de apoyo al británico, entre ellos, muchos le han llegado por parte de otros compañeros. Algunos periodistas como Pedrerol, Iñaki López o incluso su compañero Maldini han querido darle un abrazo en su lucha contra esta enfermedad.

Tantos han sido los mensajes recibidos, que Robinson ha querido mostrar su agradecimiento a la gente que le ha apoyado durante la tarde de este lunes: "Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban el You'll Never Walks Alone", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. Miles de gracias!!