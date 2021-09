Lorena González admite su polémico comentario sobre Camavinga en TVE: "No puedo estar más alejada del racismo"

La Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE) anunció este viernes que se ha abierto un expediente informativo para "tomar las acciones oportunas" tras las declaraciones realizadas por una colaboradora en relación con el color de la piel del futbolista Eduardo Camavinga.

"Este tío es más negro que el traje, ¿eh?", se escuchó decir el pasado miércoles a una colaboradora del programa Estudio Estadio de Teledeporte, durante la presentación de Eduardo Camavinga como nuevo jugador del Real Madrid.

Tras el revuelo general, Lorena González, única tertuliana presente en el programa del pasado miércoles, ha reconocido en sus redes sociales haber sido la responsable del desafortunado comentario. A través de un comunicado, la periodista se disculpa y denuncia que está recibiendo odio por parte de internautas que la han identificado.

Lorena Gómez se disculpa por su comentario sobre Camavinga

"El pasado miércoles por la noche, durante la emisión del programa Estudio Estadio, realicé un comentario por el que quiero pedir mis más sinceras disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. Dicho comentario, carece de maldad o desprecio hacia el deportista, y si bien es desafortunado y creyendo que el micro estaba cerrado, en absoluto conlleva un componente racista o peyorativo", empieza diciendo la periodista de Marca.

"No puedo estar más alejada del racismo, la homofobia, o de pensamientos y comportamientos intolerantes. Así lo he manifestado siempre que he tenido la oportunidad, tanto públicamente como de forma privada. Condeno cualquier expresión o acto racista", añade González, que no aclara su futuro en el programa de TVE a pesar de que la pública anunció que tomaría medidas al respecto.

"Me hubiese gustado disculparme en el mismo lugar donde hice tal comentario, donde colaboro desde hace nueve años, pero este domingo no estaré en Estudio Estadio", concluye anunciando que abandona las redes sociales de forma temporal ante la oleada de críticas que está recibiendo. "Esta vez me ha tocado a mí recibir el brutal odio que se vierte en ellas y yo también tengo una familia que sufre por ello", ha lamentado.