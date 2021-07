La emocionante narración en Eurosport de la histórica medalla de plata de Maialen Chourraut en Tokyo: "¡Leyenda del deporte español!"

La palista española Maialen Chourraut ha conquistado la medalla de plata en la prueba de K1 eslalon en los Juegos Olímpicos de Tokio, un resultado que le da su tercera medalla olímpica y que supone la tercera para España en estos Juegos. Eurosport ha emitido en directo la competición con una emotiva retransmisión por parte del periodista José Manuel Hernández que acabará convirtiéndose en viral.

La guipuzcoana, que había accedido con el séptimo mejor tiempo a la final en la que se proclamó campeona en Río 2016, se posicionó primera en la tabla de tiempos, con un crono de 106.63, tras una bajada limpia, con algún contratiempo pero sin penalizaciones.

Con todavía seis participantes por actuar en el Centro de Eslalon de Kasai, la de Lasarte-Oria, de 38 años y número siete del ranking mundial, tuvo que esperar a los resultados de sus rivales para saber si albergaba opciones de presea.

Ni la británica Kimberley Woods, ni la hasta ahora subcampeona olímpica, la neozelandesa Luuka Jones, ni la italiana Stefanie Horn consiguieron desbancarla de la cima, pero sí la alemana Ricarda Funk.

Sin embargo, la mala bajada de la eslovaca Eliska Mintalova le dio directamente la medalla, y los dos errores de la favorita, la australiana Jessica Fox, plata en Londres y bronce en Río, le permitieron lograr la plata. De esta manera, Chourraut suma tercera medalla en Juegos, tras el bronce de Londres 2012 y el oro de Río 2016.

Así narró Eurosport la histórica medalla de plata de Maialen Chourraut

La resolución de la prueba estuvo cargada de incertidumbre hasta el último segundo, momento en el que la eslovaca Eliska Mintalova cruzaba la meta y no lograba superar la marca registrada por la donostiarra. José Manuel Hernández, experto de Eurosport, narró con toda la pasión del mundo la tercera medalla para España en Tokio 2020 con la plata de Maialen Chourraut. "¡106,63 es la marca de Maialen! ¡Maialen va a conseguir medalla!", exclamaba el periodista levantándose eufórico de su asiento.

"¡Haga lo que haga Jéssica Fox, Maialen ya tiene su medalla! ¡Maialen es historia de nuestro deporte, qué barbaridad!", añadió emocionado Hernández una vez la italiana no logró desbancar a la española. Finalmente, tras la fallida carrera de Fox, el experto volvía a estallar de alegría: "¡Plata para Maialen! ¡Esto no nos lo veíamos venir! ¡Esto no lo podíamos esperar! ¡Medalla de plata para Maialen! ¡Qué barbaridad!", exclamaba.

"Maialen acabará con la plata con su 106,63. Esto es un sorpresón, la tenía de bronce, la tenía de oro, no la tenía de plata, Maialen se la va a colgar hoy del cuello, convirtiéndose, si ya lo era, en una absoluta leyenda del deporte olímpico español", decía prácticamente afónico el narrador.

