Santi Cañizares abandona Movistar+ después de 13 temporadas: "Todas las etapas tienen un final"

Santi Cañizares ha anunciado este jueves su decisión de abandonar Movistar+. El que fuera portero del Real Madrid y del Valencia C.F. ha informado de que deja su puesto como colaborador de los programas deportivos de la plataforma para afrontar nuevos proyectos profesionales.

"Tras 13 temporadas de intensa emoción comentando y analizando fútbol en Movistar, nuestros caminos hoy se separan. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia las personas que me permitieron tener un modo de vida que me generaba prestigio e ilusión", empieza diciendo Cañizares en un comunicado publicado en su cuenta personal de Twitter.

"Todas las etapas tienen un final, y siempre he creído conveniente rescatar los buenos momentos. En este caso no me ha costado trabajo, ya que el equipo con el que he trabajado ha tenido siempre un alto valor profesional y humano. Gracias Movistar", continúa diciendo el exguardameta.

Cañizares deja Movistar+ para afrontar nuevos proyectos

La inesperada decisión de Cañizares provocó un aluvión de comentarios por parte de sus seguidores y el tertuliano no dudó en responder para agradecerles el apoyo y dar algunas pistas sobre su futuro.

"Muchas gracias de corazón por vuestros mensajes, no he podido aguantarme y siento la necesidad de agradeceros tanto cariño y tanta generosidad. No sé cual será mi próximo proyecto, lo que es seguro es que seguiré formado parte del magnífico equipo de Tiempo de Juego y El Partidazo de Cope.

