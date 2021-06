Ibai Llanos emitirá en Twitch para España todos los partidos de la Copa América: "Con imagen y gratis"

La Copa América podrá verse en toda España a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, según ha anunciado el popular streamer a través de un mensaje que ha colgado en sus redes sociales.

"Vamos a dar toda la Copa América con imagen y totalmente gratis para toda España en mi canal de Twitch", ha dicho Ibai Llanos. "Empezamos esta misma madrugada a las 2:00 con el Argentina-Uruguay".



En otro mensaje que ha colgado en Twitter, Ibai ha querido dar las gracias a Gerard Piqué, porque todo ha sido posible gracias a la colaboración de la empresa del futbolista. "Gracias a Gerard Piqué y todo su equipo por ayudarnos a conseguir esta oportunidad".

En un vídeo de Youtube, Ibai Llanos lo ha explicado con más detalles. "Lo he asimilado durante unos días y aún estoy flipando: la Copa América 2021 se va a ver con imagen y de manera totalmente gratuita en España en mi canal de Twitch".

"Es real. Tenemos los derechos solo para España", ha detallado, explicando que ninguna televisión había comprado la competición para nuestro territorio, aunque sí lo ofrecerán TVG y TV3 en sus regiones. A nivel nacional, ningún operador se había interesado. "Como estaban libres, los he podido comprar para España. Por lo tanto, no podrá verse en mi canal desde otros países".

Con la ayuda de la empresa de Gerard Piqué

Ibai Llanos ha seguido un poco más con los pormenores del proceso. "La empresa que me ha ayudado es la empresa de Piqué, llamada Kosmos (...) A esta empresa le interesaba que yo diese la Copa América en Twitch en colaboración con ellos y yo he dicho: 'hombre, pues está de puta madre'. Es cierto que Gerard Piqué es del Barça y yo... pues el Barça no es mi equipo favorito. De hecho, Piqué, si estás viendo este vídeo, te agradezco el gesto, pero voy a querer que pierdas siempre", ha dicho Llanos en un vídeo.

"Kosmos es una empresa que quiere promocionar la Copa David [la competición que organiza], me paga a mí por poder hacer la Copa América y, durante los descansos o después de los partidos, hacer publi de la Copa Davis", ha resumido.