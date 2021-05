Javier Ruiz estalla contra Vox por "echar gasolina" al "fuego" de la frontera con Marruecos: "Buscan su bien particular"

Ana Rosa Quintana ha abordado este miércoles en su programa de Telecinco la grave crisis migratoria desatada en Ceuta tras la llegada en masa a la frontera de miles de personas, la mayoría de ellos menores y niños. La periodista ha intentado analizar con la ayuda de sus tertulianos cómo España y Marruecos han llegado a esta situación.

La presentadora empezó elogiando la capacidad de reacción que tuvo Pedro Sánchez: "El presidente del Gobierno tuvo una acción inmediata, la que se espera de un presidente, para los ceutíes es tarde porque tenían poco apoyo, pero se reaccionó y se mandó un mensaje contundente", aseguró Quintana, que cree que "esto solo se arregla con diplomacia, como ha ocurrido toda la vida de Dios".

"Dicho esto, tendremos derecho a analizar por qué hemos llegado hasta aquí, qué fallos ha tenido este Gobierno, porque tenemos un Gobierno muy débil", ha acabado apostillando antes de que Javier Ruiz pidiera la palabra para hacer algunas apreciaciones históricas. Javier Ruiz aseguró entonces que lo que está ocurriendo es "un chantaje" y "una excusa" que ocurre con Brahim Gali "como ocurriría con otro presidente". "Marruecos detona sus crisis cuando quiere. De hecho, llevamos viéndolo desde 1963. Esto trae origen de aquello, del acuerdo de Barajas que firman Franco y Hasán II. En él se despejan dos o tres cosas y otras dos o tres quedan pendientes. Todo esto arranca allí", apuntó el colaborador.

"Allí se despeja el retroceso del Ifni y que España salga de Perejil y se congela a cambio la reclamación sobre el Sáhara. Ahí queda pendiente, y es la gran clave, Ceuta y Melilla. Y desde ahí hasta hoy", argumentó Ruiz, que cree que esto "no es una cuestión de partidos", ya que es un problema que lo han vivido presidentes de todas las ideologías. "Lo vivió Suárez, lo vivió González, lo ha vivido Aznar, lo ha vivido Zapatero, lo ha vivido Rajoy y ahora lo vive Pedro Sánchez", recordó el tertuliano.

Javier Ruiz pide que no se llame "invasión" a la crisis humanitaria de Marruecos

"Nos equivocamos si creemos que este es el gobierno de la debilidad y esto ocurre. Esto ocurre por los problemas internos de Marruecos", defendió Javier Ruiz, que mostró preocupación "la gasolina" que está echando Vox "al fuego" creado en la frontera con el país africano. "Están llamando a los niños soldados y habla de invasión con una retórica incendiaria en un momento en el que están al rojo vivo. Y no buscan arreglar la situación, sino su bien particular", lamentó el periodista.

Ana Rosa se mostró de acuerdo en que había que estar unidos para "defender nuestras fronteras e integridad territorial". "Pero eso no quiere decir que no haya una crítica de cosas que no se han hecho", se quejó la presentadora sin desarrollar su queja. Ruiz ha pedido que no se utilice en la mesa la palabra "invasión" como están haciendo algunos partidos políticos como Vox o el PP.

"Lo de 'invasión' lo dijo el presidente de la comunidad autónoma de Ceuta que lleva 40 años en política y allí", le apuntó Ana Rosa, que le preguntó a su compañero cómo definiría lo que está pasando. "Es una crisis humanitaria lo primero y, segundo, una crisis política", concluyó el tertuliano.