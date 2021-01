HBO ficha de nuevo a LeBron James para su segundo proyecto en televisión

De un tiempo a esta parte, las principales plataformas de streaming han puesto la mirada en el deporte, apostando por llevar a la televisión las historias personales de las principales estrellas de cada una de las disciplinas. Por otro lado, los deportistas han encontrado en el sector audiovisual un campo en el que desarrollar sus trayectorias profesionales.

Un ejemplo lo encontramos en LeBron James, que acaba de firmar su segundo proyecto con HBO Max. El jugador de Los Ángeles Lakers ha llegado a un acuerdo con la plataforma para formar parte del equipo responsable de una miniserie sobre la tercera temporada de Serial, famoso podcast sobre crímenes.

James no tendrá protagonismo delante de las cámaras, sino que ejercerá como productor ejecutivo de esta serie en la que HBO se adentrará en el sistema de justicia de Cleveland, Ohio. Según avanza Variety, la plataforma contará la historia de un joven policía, que acusa a un hombre de haberle agredido.

LeBron James protagonizará la nueva película de Space Jam en HBO

La ficción contará a partir de ese punto el funcionamiento de uno de los tribunales más conocidos de Estados Unidos, abordando el caso desde la perspectiva de todas las personas implicadas: abogados, acusados, agentes de seguridad y víctimas. Esta no es la primera vez que HBO adapta Serial, ya que en marzo de 2019 estrenó la serie documental The case against Adnan Syed, caso que se aborda en la primera temporada del podcast.

Este será el segundo proyecto de LeBron con HBO después de haber sido fichado por la plataforma en lo que será su debut como actor al frente de la nueva película de Space Jam: A New Legacy que él mismo protagonizará como hizo en su día Michael Jordan. Además, James ha participado también en series como My wife and Kids, El Séquito, Bob Esponja, The Lebrons, Survivor's Remorse y Teen Titans Go.