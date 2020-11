Valdano se derrumba en directo por la muerte de Maradona: "Hoy llora hasta la pelota" Ecoteuve.es 25/11/2020 - 20:41 0 Comentarios

El comentarista de Movistar+ no pudo aguantar las lágrimas de la emoción

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, ha fallecido este miércoles 25 de noviembre, a los 60 años, tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre.

Maradona, ganador del Mundial 86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata, por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005, y ha fallecido esta tarde, causando una gran conmoción en el mundo del fútbol.

La noticia ha causado una gran conmoción entre la prensa deportiva española y este miércoles, antes del partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú, Jorge Valdano protagonizó un momento de lo más emocionante. El comentarista no pudo aguantar las lágrimas y rompió a llorar al recordar al que era su amigo.

Valdano se rompe en directo por la muerte de Maradona: "Hoy llora hasta la pelota"

"Es un día muy triste. Cuando salió de la clínica, confiando en su capacidad de recuperación, esperábamos que nos volviera a dar una nueva lección de recuperación. Había pasado por situaciones parecidas a esta y las había salvado. Además de ser un futbolista de un nivel superior técnicamente, tenía una fortaleza descomunal y a mí me sorprendió mucho la noticia. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre", empezó diciendo.

Susana Guasch le pidió entonces que compartiera algún recuerdo con el argentino: "Muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa...", interrumpió en su discurso al romperse ante las cámaras de Movistar. La presentadora le tranquizaba desde el plató, dándole unos minutos para que se recuperara.

"Lo que hasta hoy me provocaba una sonrisa, ahora me produce tristeza. No hay sitio mejor para despedir a Diego que desde un campo de fútbol. Solo por lo que hizo en esos 100 metros por 70, la vida le valió la pena. Todo lo que hizo ahí le valió la pena a mucha gente que lo admiró, idolatró y que hoy lo está despidiendo como algo más que un futbolista. Argentina está llorando y hasta la pelota lo va a llorar hoy", concluyó recompuesto el argentino.