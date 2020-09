Iker Casillas y Gerard Piqué se mofan de Juanma Rodríguez ('El Chiringuito'): "Gargamel" Ecoteuve.es 11:07 - 28/09/2020 0 Comentarios

El tertuliano de Pedrerol cargó contra el que fuera portero del Real Madrid

Iker Casillas y Juanma Rodríguez protagonizaron este domingo un tenso rifirrafe en redes sociales. Todo ello, después de las críticas del tertuliano de El Chiringuito al exfutbolista del Real Madrid por unas declaraciones que hizo el exguardameta sobre su relación con Mourinho. La cosa no quedó ahí y a la bronca se sumó el 'perejil de todas las salsas': Gerard Piqué, central del F.C. Barcelona.

Todo se desencadenó después de la valoración que Iker Casillas realizó sobre la etapa de Mourinho en el Santiago Bernabéu y cómo se fraguó su salida del club: "Pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero. O, sumado a eso, que nuestra relación ya no estaba tan bien. Le era mucho más fácil elegir entre uno y otro. Nos hemos visto después y hemos tenido palabras agradables. Tengo buena relación. No hay que seguir con el rencor, cada uno miraba por el bien del equipo. Yo decidí no tener tanta relación porque no me gustaban las cosas que veía", comentó el de Móstoles.

Las palabras del portero generaron un sinfín de reacciones, entre ellas, una muy dura por parte del colaborador de Josep Pedrerol en Mega. "Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou", criticó el polemista.

Casillas responde contra Juanma Rodríguez: "¿Alguien me puede decir quién es este señor?"

Ante estas palabras, Casillas decidió lanzar una pregunta con la que desestimaba la figura de Rodríguez: "¿Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona, pero veo que me tiene una estima desmedida", planteó irónico. La sorpresa ha llegado este lunes, cuando Gerard Piqué decidió resolver la duda de su excompañero en la Selección Española de Fútbol con una simple palabra: "Gargamel".