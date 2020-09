Así se vivió en Eurosport la histórica descalificación de Novak Djokovic en el US Open: "Al final son las normas" Ecoteuve.es 7/09/2020 - 11:49 0 Comentarios

El tenista serbio fue eliminado del torneo tras dar un pelotazo sin querer a una juez de línea

Novak Djokovic fue descalificado del US Open, segundo Gran Slam de este atípico 2020, después de dar un pelotazo sin querer a una juez de línea en el partido de octavos de final que le enfrentaba al español Pablo Carreño. Tras unos minutos de debate, la organización decidió descalificar al serbio.

"Sí, sí, es lo que acabo de decir. Es una regla que está ahí, que seguramente Novak, estoy 100 × 100 seguro, no ha querido darle ningún momento. Pero, bueno, no es la primera vez que pasa. Son situaciones incómodas, son las normas y hay que comportarse en la pista. Está claro que es un cabreo, un momento de tensión y puedes explotar creo que es una decisión que se podía tomar.", reconoció Carreño a las cámaras de Eurosport.

Por su parte, el Álex Corretja comentó lo siguiente en la retransmisión: "Estoy totalmente impactado, como todos los demás. Es algo absolutamente inesperado. Es asombroso cómo un centímetro puede cambiar no sólo el partido, sino el futuro de nuestro deporte, la historia de nuestro deporte. Después de perder varios puntos importantes, Novak claramente perdió la concentración".

La toma definitiva de la acción que provocó la descalificación de Djokovic en el #USOpen



"Ya había golpeado una pelota en el lateral, lo cual es muy peligroso cuando había gente allí. No controlaba sus emociones en ese momento. Después de que Pablo le rompiera el servicio, no podía controlar sus emociones y, por desgracia, tuvo la mala suerte de golpear a la juez de línea. Según las reglas, tienes que ser descalificado. Es obvio que no tenían otra opción, es una lástima", prosiguió el extenista.

"En primer lugar, espero que la mujer no esté herida, pero no tenían otra opción. Es absolutamente una lástima que este partido haya terminado así", dijo. "Por supuesto, hablaremos de este incidente con Djokovic durante mucho tiempo".