"¡Y se han quedado tan anchos!": Pedrerol alucina con la polémica del Fuenlabrada Ecoteuve.es 22/07/2020 - 13:43 0 Comentarios

"Se ha adulterado la competición", dice el responsable de 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol se ha mostrado muy crítico con la situación creada tras la polémica del Fuenlabrada, con 12 de sus miembros con positivo por coronavirus. El presentador lanzó una dura crítica en El Chiringuito, especialmente basada en las inexistentes explicaciones que ha dado el club de fútbol.

"Qué mal se gestionó, con errores por todas partes: la Liga, la Federación y el CSD. Hacer jugar la jornada dejando un partido fuera: eso es adulterar la competición, lo miren como lo miren. Adulterar la competición", espetó Pedrerol en el espacio deportivo de Mega.

"El Deportivo se ha quejado y va a acudir a la justicia ordinaria. A ver si es verdad, a ver si lo hacen. Tebas dice que han hecho un favor al Deportivo de la Coruña... el sentido del humor hay que tenerlo, no se consigue si lo intentas. Si no lo tienes, no lo vas a conseguir", apuntó Pedrerol en tono irónico.

"Han pasado muchas horas desde lo ocurrido", prosiguió el periodista. "¿Os podéis creer que nadie del Fuenlabrada ha dado la cara todavía? Un frío comunicado y se han quedado tan anchos", lamentó. "Hasta hace poco defendía al Fuenlabrada. ahora me cuesta más. Si no dan la cara ellos, ¿la voy a dar yo por ellos? Feo y mal aconsejados", concluyó.