Antonio Lobato: "Me da un poco de pereza que Alonso vuelva a Renault, le quiero en un equipo ganador" 3/07/2020

ECOTEUVE.ES entrevista al narrador principal de las carreras en Movistar+

"Fernando es un ganador y todavía tiene nivel para ser campeón del mundo"

"Ver a Carlos Sainz en Ferrari es un sueño, ahí solo corren los elegidos"

El semáforo de la Fórmula 1 se volverá a poner en verde este fin de semana después de que el campeonato automovilístico fuera suspendido el pasado mes de marzo por la crisis sanitaria del coronavirus que ha paralizado a todo el planeta. Este domingo, a las 15.00, Movistar Fórmula 1 (dial 442) emite el Gran Premio de Austria, la esperada primera carrera del año desde el Red Bull Ring de Spielberg.

Antonio Lobato volverá un año más a ser el piloto principal en el equipo que narra las carreras para la plataforma de pago. No obstante, a pesar de la alegría por volver al trabajo, el asturiano sabe que este será un campeonato de lo más atípico: "Estoy convencido de que va a ser la temporada más extraña de toda la historia de la Fórmula 1", admite el periodista a ECOTEUVE.ES antes de desgranar las minuciosas medidas de seguridad que tanto la prensa, como pilotos o ingenieros, tendrán que tendrán que respetar antes de entrar al paddock.

El arranque de la Fórmula 1 coincide en unos días en los que los rumores del regreso de Fernando Alonso a la competición, para sustituir a Ricciardo en Renault, suenan cada día con más fuerza. ¿Es la vuelta que Lobato esperaba? "Yo quiero que vuelva Fernando, pero quiero que lo haga a un equipo grande. Cuando ha sonado que Alonso vuelve, pero a Renault, a mí me ha dado un poco de pereza, porque no quiero que Fernando vuelva para que esté luchando por ser octavo. Él es un ganador y creo que a día de hoy tiene nivel y categoría para seguir luchando por ser campeón del mundo", declara sincero "desde el egoísmo".

¿Cómo ha vivido estos meses de confinamiento y desescalada?

Afortunadamente, tanto yo, como toda mi familia, estamos bien y eso es lo fundamental en este momento. Lo he pasado como todos: metido en casa, haciendo actividades, algunas habituales y otras no tanto, y acumulando ganas para disfrutar mucho cuando esto terminara. Ya ha terminado en parte, podemos hacer cosas con restricciones y estamos intentando sacarle todo el partido. Entre esas cosas está la Fórmula 1, que empieza ya y para mí es importante. Llevo muchos días, casi tres meses, esperando que se apague el semáforo y empiece esto.

Se ha retrasado el inicio del campeonato. ¿Con qué sensaciones afronta esta temporada tan extraña?

Con la alegría de que arranque, porque lo importante es que arranca. Pasa poco como en el fútbol, que los estadios están tristes y raros sin público, pero mejor que sea raro y triste a que no sea. Estoy convencido de que va a ser la temporada más extraña de toda la historia de la Fórmula 1. Lo es ya por muchos motivos: primero porque hace 217 que se disputó la última carrera y es la espera más larga de toda la historia de este deporte. Luego que arranca muy tarde, nunca se ha iniciado en julio; empieza en Europa, algo a lo que tampoco estábamos acostumbrados; a puerta cerrada, sin público; sin un calendario definido...

Es todo muy raro y vamos a arrancar con la mayor incertidumbre de la historia, porque la única referencia que tenemos de los coches fue hace tres o cuatro meses y a pesar de que las fábricas han estado cerradas, los coches se han modificado. Por eso, decir ahora quién va a ganar es una locura.

¿De qué forma afecta al equipo de F1 de Movistar+ las medidas de seguridad que todos estamos teniendo ante la pandemia?

Aquí hay que dividir entre los que viajan a los circuitos y los que nos quedamos en la sede central de Movistar+. Afortunadamente, Movistar+ es una de las pocas teles que la Fórmula 1 ha permitido que viaje y que cubra los grandes premios y lo vamos a hacer con el mismo personal que teníamos el año pasado. Ellos van a ser unos integrantes más del paddock y tienen que cumplir los mismos protocolos que los pilotos, mecánicos e ingenieros. Tienen que pasar un test antes de viajar, tendrán test cada cinco días, uso obligatorio de mascarillas, confinamiento en la zona (del hotel al circuito y del circuito al hotel), entrevistas con distancia social, mucho gel y mucha preocupación. Quizá es exagerado, pero creo que también hay que dar una imagen y dar ejemplo.

¿Hay mucha preocupación entre los pilotos por exponerse o por contagiarse y perder puntos en alguna carrera?

Sí, y ya no solo los pilotos. Los pilotos estarán en una burbuja en la que solo van a tener contacto con un determinado número de personas muy próximas: el ingeniero de pista, el ingeniero de rendimiento y el fisio. Si cualquiera de ellos tuviera algún problema, podrían tener dificultades para correr el Gran Premio. Esa es otra circunstancia curiosa, porque todos los pilotos reserva de los equipos están preparados en puntos en Europa para, si es necesario, volar y sustituir al que haya dado positivo o se haya tenido que confinar. Es todo un poco extraño y crucemos los dedos para que no pase nada. Yo creo que no pasará nada porque se están exagerando las medidas de seguridad.

Conscientes de que cualquier cosa puede pasar, ¿a quién o a quiénes ves favoritos para llevarse la victoria este año?

Por mucho tiempo que pase y muchos virus que vengan, en la Fórmula 1 es muy difícil que cambien las cosas de un día para otro. Lo que tengo claro es que van a haber tres equipos fuertes, que van a ser Mercedes, RedBull y Ferrari. Lo que no sabemos aún es en qué posición van a estar estos equipos y eso es lo que puede modificarse. El año pasado, aunque Mercedes estaba un paso por delante, hubo carreras en las que ganó RedBull o Ferrari. Esas diferencias pueden cambiar el orden jerárquico en el rendimiento de los equipos. No va a ganar un Racing Point o un McLaren, salvo que haya un desastre en la pista. La victoria tiene que estar entre esos tres y solo queda saber quién está más fuerte.

¿Logrará Hamilton convertirse en el mejor piloto de la historia? Está a un solo campeonato de Schumacher...

Todo depende de la motivación y de las ganas que tenga. El problema de Hamilton, y creo que Mercedes lo sabe, es que el típico que puede pegar una espantada en cualquier momento. Se le cruza un cable y es capaz de decir: "Voy a seguir siendo reivindicativo y a luchar por los derechos de la raza negra" o "Me voy a dedicar a hacer música"... Es un tipo que puede dar una espantada y eso lo han temido durante mucho tiempo.

Lo que pasa es que es un piloto ambicioso y ahora mismo tiene seis mundiales y este año puede conseguir el séptimo. Y si consigue el séptimo, ¿por qué no ir a por el octavo y ser el mejor piloto de la historia o el piloto con los mejores registros de la historia? Pero eso dependerá de él, posibilidades tiene, porque está en Mercedes y este año también se perfilan como ganadores. No es descabellado que pulverice todos los récords de Schumacher.

Hace unas semanas, Hamilton sorprendía criticando la tauromaquia. ¿Le sorprendieron sus palabras?

Hamilton ahora va un poco de gurú y tiene ese perfil de reivindicativo y que lucha por los derechos de los negros, que me parece fantástico y creo que personas como él son los que tienen que hacer ruido, porque son los que conmueven y llegan a mucha más gente. Luego es vegano, protector de los animales, lucha por el cambio climático... Oye, me parece muy bien. Si tú estás metido en estas historias, pues desde fuera quizá la tauromaquia española es difícil de entender. Sobre todo, si no tienes todos los datos, toda la información y si no conoces la historia de lo que significa la tauromaquia en nuestro país.

¿Le parece acertado el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari en este momento de su carrera?

Buf, es un sueño hecho realidad, para él y para nosotros. Llegar a la Fórmula 1 es muy difícil, mantenerte en la Fórmula 1 es tremendamente complicado, pero correr para Ferrari solo lo han hecho unos pocos que son los elegidos. No es fácil convencer a Ferrari, no es fácil que confíen en ti. Sin embargo, han visto, después de cinco temporadas de Carlos en tres equipos diferentes, lo que tiene, el trabajo que hace y la madurez que demuestra a pesar de su juventud.

Yo creo que el año pasado se dieron cuenta de que Carlos cada año mejora y pule las pequeñas aristas que le quedan por suavizar. La temporada pasada fue espectacular. Es muy bueno para él, porque luchará por victorias, podios y el título mundial, y es muy bueno para la afición española, que puede engancharse otra vez a la estela de un piloto español que puede luchar por todo.

Parece que llega de 'segundo piloto', pero él dice que va a ir a por todas. ¿Le van a dejar dentro de la escudería?

En Ferrari dicen que sí. Él desde luego no entiende otra cosa que no sea ir a por el máximo y en el equipo dicen que no va haber primeros ni segundos. Eso lo dictaminará las carreras. Pero todos sabemos cómo van las cosas en Ferrari y siempre ha habido primeros y segundos. Incluso el año pasado. Y aunque digan que no, será el tercer año de Leclerc en 2021 y tiene la ventaja del tiempo y Carlos va a tener que adaptarse. Yo creo que el hecho de que no cambien la normativa le va a perjudicar un poco a Carlos. Leclerc sabe cómo late el corazón del Ferrari y para Carlos todo va a ser nuevo.

Suena cada vez con más fuerza el regreso de Alonso. ¿Crees que se materializará esta vuelta?

Ojalá, pero yo a veces he pensado que soy un poco egoísta. Yo quiero que vuelva Fernando, pero quiero que lo haga a un equipo grande. Cuando ha sonado que Alonso vuelve pero vuelve a Renault a mí me ha dado un poco de pereza, porque no quiero que Fernando vuelva para que esté luchando por ser octavo. Él es un ganador y creo que a día de hoy tiene nivel y categoría para seguir luchando por ser campeón del mundo. Le quiero en un equipo grande, pero igual es un poco de egoísmo.

A lo mejor, Fernando quiere estar en la Fórmula 1, porque es la competición de máximo nivel y los mejores siempre tienen que estar en la Fórmula 1. Aunque sea por luchar por ser sexto, octavo o décimo, él quiere estar ahí, disfrutar de eso, y ayudar a un equipo a sacarle el 120% al rendimiento de un coche. Si puede ser, siendo yo egoísta, que vuelva a un equipo grande. En cualquier caso, tenerle en la Fórmula 1 sería extraordinario, porque los mejores tienen que estar en esta competición y él lo es.

¿Cree que con el tiempo se le ha terminado infravalorando dentro del circuito?

No, lo que le ha infravalorado ha sido el reparto de títulos. Si vas al paddock de la Fórmula 1 y preguntas por los grandes pilotos que han pasado en los últimos tiempos por ahí, la mayoría te dice que Fernando. Incluso si les preguntas hoy en día, te dicen que Fernando. Estoy convencido de que sus potenciales rivales no lo quieren ver ni en pintura, porque saben que Fernando, con un coche bueno, daría y hubiera dado mucha guerra. La dio con Ferrari, cuando no tenían él mejor coche, y estuvo a punto de ganar dos mundiales, arrebatándoselos a RedBull, que tenían un cohete.

Este año se cumplen 15 años del primer título de Alonso. ¿Cómo recuerda aquellos años?

Para mí fue un sueño. Fue un sueño empezar a narrar la Fórmula 1, pero más coincidir en la época más brillante de la historia de este deporte para nuestro país. Poder narrar en la tele en abierto, sabiendo que te estaban viendo 13 millones de personas, que el país se paraba como cuando jugaba la Selección de fútbol, era una pasada. Poder vivirlo tan de cerca, haber conocido a Fernando y haber vivido tantas cosas con él... Siempre he pensado que he tenido mucha suerte en mi vida.

¿Es posible que resucite en España otra vez esa ilusión por la Fórmula 1?

Sí, yo creo que sí. Evidentemente, nunca vamos a llegar a las cifras que teníamos en abierto. Pero si Carlos está en Ferrari y empieza a ganar y a hacer podios, imagino que habrá mucho interés. Ya no solo de los aficionados, sino que los medios de comunicación escribirán muchas más páginas de Fórmula 1, las radios hablarán más de Fórmula 1 y todo se retroalimentará. Yo solo pensar que Carlos va a estar en Ferrari el año que viene, para mí es increíble.