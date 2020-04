Carlos Martínez llora la muerte de su inseparable Michael Robinson: "You'll never walk alone" Ecoteuve.es 28/04/2020 - 10:06 0 Comentarios

El periodista despide a su compañero en las retransmisiones del fútbol en Movistar+

Las emotivas palabras de Maldini: "No me creo que no lo vaya a ver más"

Raúl Ruiz, su escudero en el futbol modesto: "Soy quien soy gracias a él"

Michael Robinson ha muerto este martes a los 61 años a causa de un cáncer que le diagnosticaron en el otoño de 2018. "Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre tan feliz, nunca caminó solo. Gracias", ha comunicado su familia.

Enseguida, las redes sociales se han convertido en una ola de cariño hacia una de las voces más icónicas del fútbol español. Tras retirarse a los 30 años en Osasuna por culpa de una lesión, Robinson comenzó una impecable carrera como comunicador.

Michael Robinson: "No tengo miedo a la muerte pero me da tristeza despedirme de mi familia"

A comienzos de los 90 se convirtió en la voz del fútbol en Canal+, con Carlos Martínez como pareja profesional. También participó en El día después. Actualmente, trabajaba en Movistar+ como comentarista deportivo y, también, presentaba su brillante Informe Robinson. Precisamente, Martínez ha sido uno de los primeros en reaccionar llorando la muerte de su amigo a través de su cuenta personal de Twitter: "You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo", ha escrito el narrador de Movistar+.

Maldini: "No me creo que no lo vaya a ver más"

Julio Maldonado 'Maldini', el último en el tridente de Movistar+, ha intervenido en la Cadena SER, donde ha explicado cómo ha vivido la enfermedad de su compañero: "Yo sabía que esto iba a pasar y desde hace unas semanas, sabíamos que pintaba mal. Pero el momento que llega... No me lo creo que no lo vaya a ver nunca más", ha declarado visiblemente emocionado.

"La última vez que lo vi fue en Sevilla y ahora ni siquiera vamos a poder despedirlo, siempre me quedará eso. Él no ha sufrido en ningún momento, siempre decía que la enfermedad le podría matar, pero que no lo mataría en vida. Dijo que intentaría hacer normalidad y así nos lo demostraba. Él bromeaba de la enfermedad y nos hacía sentir mal, pero no lo podía evitar. Él era así. Era una persona de la que aprendía día a día. Era una persona alegre ante la vida. Nos animaba a nosotros. Nos lo contó antes de un partido y nos tuvo que animar él. Irradiaba felicidad", ha asegurado.

Manu Carreño, entre lágrimas: "Es un tío que deja huella"

Minutos después de Maldini, Ángels Barceló ha hablado con Manu Carreño, compañero también de Robinson en la Cadena Ser. "Estoy preparando el Larguero que no quería haber hecho nunca", ha dicho a duras penas mientras trataba de aguantar las lágrimas.

"Tengo un montón de recuerdos y lo que pienso es que soy un tío con suerte por haber trabajado con él. Es un tío que deja huella. Yo estuve cuatro años con él en Canal+ y siempre escuché sus consejos", ha recordado. "Tenía una gran lucidez y era capaz de ver cosas que tú no veías. Le recordaremos siempre con una sonrisa", ha concluido.

Raúl Ruiz: "Soy quien soy gracias a él"

Raúl Ruiz ha cogido el testigo de Carreño en el homenaje de la SER a Michael Robinson y ha explicado como el inglés le cambió la vida: "Voy a intentar no llorar", ha advertido muy emocionado en la antena de Prisa. "Voy a intentar estar alegre y triste a la vez. Para mí es Lord Michael, así lo tengo guardado en el teléfono y así siempre estará", ha afirmado.

"Soy quien soy por él. Es mi padre televisivo, pero es 'mi tronco' y mi hermano. Es tremendo lo poco que ha durado, pero lo tenía asimilado desde el minuto uno. Cuando se enteró de la enfermedad me dijo: 'Raúl, que sepas que tengo fecha de caducidad'. Me parecía increíble como se lo tomaba. Me decía que iba a luchar todo lo que podía, pero que no había vuelta atrás", ha recordado el que fuera su compañero en Movistar+, donde condujo en los últimos años Caos F.C, un programa con el que ponían el foco en la otra cara del fútbol. "Siempre me dijo que el mejor fútbol estaba en los peores equipos".

Josep Pedrerol: "Fuimos muy felices juntos"

Josep Pedrerol ha lanzado también un mensaje de recuerdo a Michael Robinson tras conocer su fallecimiento: Gracias por tantos momentos, Michael. Gracias por tantas charlas, tantos consejos, tantas risas y algunas lágrimas. Fuimos muy felices juntos en tu Día Después. Se nos va la sonrisa del deporte. Descansa en Paz amigo", ha escrito recordando al inglés, con el que presentó entre 1997 y 2004 el mítico programa de Canal+.

You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo pic.twitter.com/AErj2UYCSu — Carlos Martínez (@carlosplus) April 28, 2020

Treinta años trabajando con él, viajando con él, aprendiendo con él. Michael es eterno porque forma parte de la vida de mucha gente. Hasta el último día no perdió la sonrisa. Nada va a ser igual sin ti amigo Michael. — Julio Maldonado (@MundoMaldini) April 28, 2020

Una suerte haber trabajado contigo, en Canal+ y en la Ser, haber aprendido de ti y escuchar tus consejos... y una suerte haberme reído contigo...

Te recordaremos siempre. Cada día.

D. E. P. pic.twitter.com/aJcKhDq4BK — manu carreño (@manucarreno) April 28, 2020

Te reíste tanto con aquellas gafas que me compré en Los Angeles, no olvidaré aquel paseo buscando algo abierto en la noche inglesa, cerca de tu casa, ni tu ironía y tus chascarrillos en tu penoso español. Hasta siempre, Michael Robinson. pic.twitter.com/W4hE1KTnBo — JUAN CARLOS RIVERO (@JCRIVEROTV) April 28, 2020

Michael Robinson se sentó en el sofá de casa hace 30 años y nos descubrió que lo importante no era pronunciar bien, sino contarlo bien. Y lo contó tan bien, pronunciando tan distinto, que se quedó en nuestro corazón futbolero, esculpido de alegrías y tragedias, para siempre. DEP. — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) April 28, 2020

Gracias por tantos momentos, Michael. Gracias por tantas charlas, tantos consejos, tantas risas y algunas lágrimas. Fuimos muy felices juntos en tu Día Después. Se nos va la sonrisa del deporte. Descansa en Paz amigo. #michaelrobinson #Robinson #EDD pic.twitter.com/nTrJqYrfpi — Josep Pedrerol (@jpedrerol) April 28, 2020

DEP. Hasta siempre, Michael. Gracias por todo ese tiempo. Por todo lo que me enseñaste. https://t.co/w4P6arWvlv — nico abad (@nicoabad) April 28, 2020

Se nos fue para siempre un entusiasta del fútbol y de la vida. Echaremos de menos tu acento inconfundible. Te fuiste luchando hasta el final, como hacías siempre en el campo. Abrazo fuerte a toda tu familia. Muere Michael Robinson https://t.co/Xr1L7V3914 vía @diarioas — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) April 28, 2020

Ha fallecido Michael Robinson, la voz del fútbol español en televisión durante décadas. Como comentarista fue icónico y como persona, un tipo realmente querido. DEP.https://t.co/T1edW1FDKp — Rubén Uría (@rubenuria) April 28, 2020

Fallece Michael Robinson tras luchar durante dos años contra un melanoma. Llevaba 30 años trabajando en medios de comunicación. Antes había jugado en el Liverpool y Osasuna.

Un abrazo, maestro! — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 28, 2020

Muere Michael Robinson. Un grande. Me concedió mi primera entrevista como universitario. Cuánto sabía de fútbol, de comunicación y de cómo se movía el negocio de los medios. Gracias, Michael #inolvidableRobinson #aupaosasuna #futbol #tv https://t.co/415fYXxMPY — Jesús Cintora (@JesusCintora) April 28, 2020

Nos acompañó en miles de tardes de fútbol y nos contó historias increíbles, nos mostró la vida más allá del deporte. Gracias, Michael Robinson. Te echaremos de menos.



You'll never walk alone. https://t.co/HyjR1jhsMc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2020

De pequeño me salía en los cromos con la camiseta de Osasuna.

De adolescente, no me perdía "El día después".

Nos enseñó a contar historias del deporte con alma en "Informe Robinson".

Y filosofía de la vida en "La ventana".

Se le va a echar mucho de menos a Michael Robinson. — Jordi Évole (@jordievole) April 28, 2020

Michael Robinson, querido, fue un verdadero honor conocerte y aprender de ti en la vida y en uno de los mejores CHESTER de mi vida (https://t.co/oLl6PRbOtK ). Fuiste todo lo que jamás seré: grande, generoso, humilde. La de cenas que nos dejamos pendientes. DEP. — Risto Mejide (en casa ????) (@ristomejide) April 28, 2020