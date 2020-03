Susana Guasch sufre un aparatoso accidente domestico en plena cuarentena Ecoteuve.es 23/03/2020 - 15:41 0 Comentarios

"Lo peor ha sido tener que molestar en estas circunstancias", lamenta la periodista

Susana Guasch ha sufrido un accidente doméstico que le ha obligado a visitar las urgencias del hospital en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario. "Lo peor ha sido tener que molestar en estas circunstancias", ha lamentado la periodista deportiva.

"No me he roto ni una uña en mi vida y justo ahora, en casa, resbalón tonto (como todas las caídas) y ¡zas! Pie roto", ha escrito la presentadora en su cuenta de Instagram.

"¿Lo peor? Tener que ir el hospital y molestar en estas circunstancias. ¿Lo mejor? Que no había nadie justo en ese momento en la Clínica Cemtro y me atendieron y enyesaron muy rápido", ha dicho en una publicación en la que muestra una foto donde se observa la pierna escayolada.

"Llevo 3 días, parece que haga un mes, pero bueno... A este paso espero estar lista cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Y vuestro confinamiento qué tal?", ha preguntado a sus seguidores.

La periodista Susana Guasch trabajó durante años en La Sexta y desde hace un tiempo forma parte de la plantilla de #Vamos, el canal deportivo de Movistar+.