Primeras imágenes de 'Homecoming', el documental sobre Beyoncé que estrena Netflix Ecoteuve.es 17:05 - 8/04/2019 0 Comentarios

La pieza estará disponible en la plataforma a partir del próximo 17 de abril

Homecoming llega a Netflix el 17 de abril. El documental presenta una mirada íntima a la histórica actuación de Beyoncé en Coachella 2018 y que rindió homenaje a los colegios y universidades para negros en Estados Unidos.

Intercalado con imágenes y entrevistas detrás de la cámara que detallan la preparación y la poderosa intención detrás de su visión, Homecoming traza el camino emocional desde el concepto creativo hasta el movimiento cultural.

Lea también: Sophie Turner obligó a Joe Jonas a firmar un contrato de confidencialidad antes de contarle el final de 'Juego de Tronos'

El documental de Netflix retrata la celebrada actuación de Beyoncé en 2018 en el festival californiano, un evento muy esperado, ya que la cantante había cancelado su 'show' en Coachella 2017 debido a su embarazo. La sustituyó Lady Gaga.

No es la primera vez que Netflix incluye un documental sobre alguna actuación estelar de alguna diva del pop internacional. Ya en 2017, la plataforma estrenó Five Foot Two, que documentaba los momentos previos a la actuación de Lady Gaga en la Superbowl de ese año.