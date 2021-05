Ronaldo Nazario también tendrá su docuserie: DAZN contará su historia como presidente en el Real Valladolid

DAZN, la plataforma global de streaming de deporte, ha cerrado un acuerdo con la superestrella del fútbol brasileño e icono mundial Ronaldo, que encabezará el catálogo de series originales que se estrenarán a lo largo de 2021 a nivel mundial.

DAZN producirá tres series que contarán la historia real de O Fenômeno y que se lanzarán globalmente en DAZN entre 2021 y 2023. El primer proyecto del acuerdo tendrá por nombre El Presidente, una serie documental de seis capítulos que se adentra en los entresijos de la vida actual de Ronaldo como presidente del Real Valladolid con una profundidad sin precedentes, y que se estrenará en DAZN el próximo jueves 20 de mayo.

Este acuerdo marca el comienzo de un nuevo despliegue de contenidos originales de DAZN, que propone una amplia lista de títulos que acercarán a los aficionados del fútbol, el boxeo y el automovilismo al corazón de sus deportes favoritos. La disponibilidad de los contenidos variará en función del mercado y estarán disponibles en DAZN a lo largo de 2021, concretamente a partir de mayo.

"Ronaldo sigue siendo uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, una inspiración para una generación de héroes deportivos. Su emocionante historia conectará sin duda con los aficionados al fútbol de DAZN de todo el mundo", señaló Ed McCarthy, Chief Operating Officer de DAZN.

"Esta alianza refuerza nuestro compromiso con la creación de contenido original de clase mundial, que hace que los aficionados se conecten una y otra vez a DAZN para disfrutar de nuevos contenidos. Si eres aficionado al fútbol, al boxeo o al automovilismo; o simplemente disfrutas con grandes historias del mundo del deporte, seguro que encontrarás lo que buscas".

"Es una oportunidad única en mi vida para contar mi historia", declaró Ronaldo. "A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de asociarme con muchas marcas deportivas globales y siento que DAZN es el socio adecuado para ayudarme a acercar mi historia a los aficionados de todo el mundo".

Así es 'El presidente', la serie de DAZN sobre Ronaldo

El Presidente conduce a los espectadores a través del día a día del Real Valladolid, dirigido por la estrella del fútbol mundial Ronaldo, que quiere demostrar su valía como accionista y presidente de la junta directiva del club.

La serie, de seis capítulos, revela todos los retos y victorias de la primera temporada completa del Real Valladolid bajo el mando del brasileño, intercalados con narraciones paralelas que detallan los altibajos de la propia carrera de Ronaldo como jugador.

Estas emocionantes historias están contadas por el propio Ronaldo y un elenco de sus antiguos compañeros de equipo, como Roberto Carlos, Dida, Pep Guardiola, Boudewijn Zenden y Javier Zanetti.

Los estrenos de DAZN en 2021

- 'La guerra'

Dirigida por la actriz, productora, directora y activista Eva Longoria y producida por los cineastas nominados al Emmy, Bernardo Ruiz (Reino de las Sombras) y UnbeliEVAble Entertainment (Reversing Roe), La Guerra, es la épica historia de dos de los boxeadores más cautivadores de la historia del deporte: Óscar de la Hoya y Julio César Chávez.

Este largometraje documental se adentra en los combates históricos entre estos dos gigantes latinos, que representaron ambos lados de la división cultural de México, revelando sus trayectorias personales, su orgullo familiar y sus vínculos con los tristemente célebres carteles de la droga de México. Producido por Deirdre Fenton, La Guerra llegará a la plataforma global de DAZN en otoño.

- 'Como 1907: The American'

narra la trayectoria de Michael Randle, el director general de un club de fútbol italiano de 112 años de antigüedad que languidece en las categorías inferiores. Como 1907 es un antiguo y orgulloso aspirante a la Serie A, cuyo estadio, situado a las orillas del lago de Como, ofrece uno de los escenarios más impresionantes del fútbol mundial.

Con el famoso lago como paisaje, la serie de tres capítulos repasa los problemas de corrupción, amenazas y mala gestión, mientras Michael intenta devolver al ahora decrépito club a un lugar digno de su ilustre historia. Como 1907: The American es una colaboración entre DAZN y SENT Entertainment y estará disponible en la plataforma en junio.

- 'The Xtra Sessions'

Club Ibiza vuelve con The Xtra Sessions y se estrenará en DAZN en agosto. El equipo está de vuelta en Ibiza filmando la temporada 2020/21, siguiendo a la UD Ibiza en su cruzada para alcanzar la Liga. Con el tema musical de la serie de Carl Cox, 'Sand, Moon & Stars' aún sonando en los oídos de todos los fans, la isla mágica volverá a proporcionar el telón de fondo más bello para el club de fútbol más moderno del mundo.

- 'Canelo: Rumbo a la grandeza'

ofrecerá a los aficionados al deporte una mirada íntima a uno de los púgiles más exitosos de todos los tiempos. Narrado por el actor británico Idris Elba, este documental único presentará a Canelo Álvarez a una nueva audiencia de aficionados de este deporte antes de su encuentro del 8 de mayo contra Billie Joe Saunders y tratará de responder a la pregunta definitiva: A pesar de todos sus títulos e interminables éxitos, ¿por qué parece que Canelo es el mejor deportista al que menos conocemos? Canelo: Rumbo a la grandeza se emitirá en BBC One el 5 de mayo, antes de su aterrizaje en la plataforma de DAZN.

- 'Yuki: The Making of an F1 Driver'

Sigue al prodigio japonés del automovilismo Yuki Tsunoda, mientras se embarca en su temporada de debut en la F1 con la ayuda de su equipo de especialistas en Alpha Tauri. La serie seguirá el viaje de Yuki a lo largo de la temporada 2021, en la que pasará de ser joven promesa a rookie, pero con los ojos puestos en convertirse en una leyenda de la F1