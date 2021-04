Disney+ ficha a David Beckham para ponerse al frente de una docuserie sobre un equipo de fútbol en apuros

David Beckham, el icono global del fútbol, se incorpora a Disney+ para liderar una nueva serie factual y transformacional. Save Our Squad forma parte del compromiso de la compañía a la hora de obtener, desarrollar y producir contenidos originales en Europa. El proyecto recuerda a Caos FC, el programa que emitió Movistar+ con Michael Robinson y Raúl Ruiz.

Coproducida por Twenty Twenty, ganadora de varios premios BAFTA y RTS, y por Studio 99, el estudio de producción y contenidos cofundado por Beckham, es una conmovedora serie en la que Beckahm regresa a los campos de fútbol del este de Londres donde jugó de niño.

Y en esos mismos campos, ejercerá de mentor de un joven equipo de fútbol base que lucha por sobrevivir en la liga. Beckham y su equipo llevarán a estos jugadores, a su entrenador y a su comunidad a vivir una aventura transformadora que cambiará sus vidas para siempre. Sean Doyle será el productor ejecutivo para Disney en Save Our Squad.

Sean Doyle, director de unscripted, ha comentado: "Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a David Beckham a Disney+. Es una oportunidad fantástica para mostrar la importancia y el impacto del fútbol en las comunidades del Reino Unido. La serie será emocionante, dramática, inspiradora y repleta de pasión y coraje, ¡todo lo que David demostraba en el campo cuando era jugador!"

Así será la docuserie de Beckham para Disney+

David Beckham ha comentado: "Es maravilloso hacer Save Our Squad con Twenty Twenty para arrojar luz sobre el tipo de fútbol al que jugué mientras crecía y que significó tanto para mí en los inicios de mi carrera de futbolista. He sido muy afortunado porque mi carrera como jugador ha sido larga y plagada de éxitos. Y ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado convirtiéndome en su mentor. Desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el fútbol y es absolutamente genial trabajar con Disney+ en este proyecto".

Esta producción de Reino Unido es parte del compromiso de la compañía de obtener, desarrollar y producir títulos originales a nivel local, con la ambición de crear 50 producciones en Europa para 2024. Con más de 100 títulos anunciados en el evento Investor Day, Disney+ planea estrenar aproximadamente 10 series de Star Wars y 10 series de Marvel, así como 15 series de Disney live action, Disney Animation y Pixar en los próximos años. Esto se suma a Star Originals y miles de horas de películas y televisión de los estudios creativos de Disney, incluidos Disney Television Studios (ABC Signature y 20th Television), FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures y más.