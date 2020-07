Diez documentales sobre deporte para un verano sin Eurocopa ni Juegos Olímpicos Ecoteuve.es 27/07/2020 - 8:49 1 Comentario

ECOTEUVE.ES propone una lista de títulos de en Netflix, HBO, Amazon, Movistar y Disney+

Los meses de verano estaban marcados en rojos por los amantes del deporte al tratarse de un año de Eurocopa y de Juegos Olímpicos. Sin embargo, la pandemia por coronavirus que ha puesto en jaque al mundo entero ha obligado a posponer dichos eventos o, en su defecto, a readaptar otras competiciones como LaLiga o la Champions.

Desde ECOTEUVE.ES proponemos una lista de diez producciones con una amplia gama de deportes. Para los más futboleros, cómo no, recordamos el Informe Robinson Cuando fuimos campeones del Mundial de Sudáfrica o Six Dreams, que además acaba de renovar por una segunda temporada y que girará en torno a Aduriz, Carzorla o Borja Iglesias, entre otros.

Aunque no están en la lista, también recomendamos All or Nothing: Manchester City (Amazon), Maradona en Sinaloa (Netflix), Sunderland, Til I Die (Netflix). En España: para los seguidores del Real Madrid, En el corazón de Sergio Ramos (Amazon); para los del Barça Machtday (Rakuten) y para los del Atlético, Vicente Calderón, un césped de 100 años (TVE).

1. 'El último baile' (Netflix)

2. 'Senna' (Netflix)

3. 'Informe Robinson: Cuando fuimos campeones'

4. 'Ícaro' (Netflix)

5. 'Free Solo' (Disney+)

6. 'Me llamo Muhammad Ali' (HBO)

7. 'Losers' (Netflix)

8. 'Pistorius' ('Amazon Prime Video')

9. Nadal-Federer y el partido del siglo

10. Cheer (Netflix)