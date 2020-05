El legado de Joaquín Sabina, por Iñaki López: "Es un tío que ha sabido comerse la vida a bocados" Marco Almodóvar 9:42 - 24/05/2020 0 Comentarios

Atresplayer Premium lanza este domingo el documental sobre el emblemático artista

Dice Iñaki López que lo que más ha echado de menos en el confinamiento ha sido la "calle" porque él es muy de salir a "bares a escuchar música en directo". El presentador de La Sexta Noche aparca la política en el documental Pongamos que hablo de Sabina, que se estrena este domingo en Atresplayer Premium.

"No queríamos dedicarnos únicamente a glosar todas sus bondades como artista sino hacer un perfil completo, con sus luces, claroscuros y sus polémicas", dice el periodista sobre el proyecto producido por Atresmedia en colaboración con Happy Ending y que empezó a fraguarse hace un año. "Comparamos la evolución de Sabina con la de nuestro país".

"Al principio ni siquiera teníamos claro sobre quién iba ir este documental y estuvimos manejando una serie de nombres y, al final, por la obra artística, por su personalidad, porque está vivo y porque es uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, nos decantamos por Joaquín Sabina", asegura López a ECOTEUVE.ES en esta entrevista en la que también puso de manifiesto su enfado con los políticos.

"No es un homenaje sino una semblanza completa"

Los tres episodios mezclan imágenes de archivo del cantante de Úbeda con testimonios de compañeros de profesión y de rostros conocidos. "Es un tío más transversal que la tortilla de patata. Sabina gusta desde a Esperanza Aguirre, Celia Villalobos, Sánchez Dragó a Pablo Iglesias".

"Al final convence a gente de uno y otro lado por lo auténtico que ha resultado siempre, nunca se ha cortado de opinar, y de una forma muy particular. Ha conseguido no ofender a nadie, no sé si es un creador tan grande que al final todo se lo perdonan, pero ahí le tienes".

Iñaki dice que el artista es "un hombre muy provocador" y que Pongamos que hablo de Sabina realiza "un perfil completo, con sus luces, claroscuros y sus polémicas", incluida la de Ramoncín y el lío que hubo a cuenta del nombre de una gira. "Hemos querido ofrecer todas las vertientes, no es un homenaje sino una semblanza completa.

El documental de Joaquín Sabina, "un proceso artesanal"

Por otro lado, Iñaki revela que Sabina aun no ha visto el documental, pero que al grabar el "reencuentro con los miembros de su primera banda, la de su pueblo", le sirvió como "oportunidad" para mandarle un vídeo de forma personal. "Sé que le emocionó y me lo hizo saber".

El documental ha supuesto un soplo de "aire fresco" para Iñaki: "Además, no no hemos tenido ninguna prisa, ninguna presión, lo hemos hecho cómo nos ha dado la gana y hemos podido hacer filigranas en postproducción".

"Ha sido un programa muy artesanal: ha habido que negociar con las discográficas por sus temas; investigar en le hemeroteca, ver decenas de horas de entrevistas y seleccionar lo mejor, conseguir las primeras declaraciones de la mujer que tanto inspiró a Sabina...", repasa.

¿Y qué lección se lleva el periodista de La Sexta tras bucear en su vida? "Joaquín Sabina me ha convencido más como persona que la propia obra", responde. "Lo fiel que ha sido a sus principios y que es un tío que ha sabido comerse la vida a bocados".