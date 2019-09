La docuserie sobre la SD Huesca en Amazon Prime Video ya tiene fecha de estreno Ecoteuve.es 24/09/2019 - 11:39 0 Comentarios

Las cámaras se mete en el vestuario y en las oficinas del club oscense

Amazon Prime Video ha anunciado este martes que la docuserie Amazon Exclusive sobre la Sociedad Deportiva Huesca, Huesca, Más allá de un sueño, se estrenará el próximo 2 de octubre en exclusiva en España y Latino América.

La docuserie cuenta cómo el equipo de fútbol español S.D. Huesca logra el ansiado ascenso a Primera División después de sus 100 años de historia, a lo largo de ocho episodios de 45 minutos de duración.

En la sombra de acusaciones de amaño de partidos, lesiones, nuevos fichajes y el constante peligro del descenso a Segunda División, por primera vez, un club de fútbol de una de las ligas más exigentes del mundo abre sus puertas para mostrar el día a día de sus jugadores, equipo técnico, directivos y seguidores durante la temporada 2018/19.

"La Sociedad Deportiva Huesca ha abierto sus puertas proporcionando un acceso sin precedentes para mostrarnos cómo se gestiona un club de LaLiga durante lo que ha resultado una temporada muy especial", ha comentado Ricardo Cabornero, Responsable de contenidos de Amazon Prime Video en España.

"Los espectadores experimentarán el entusiasmo de competir al máximo nivel del fútbol español y la desilusión y el drama de descender a Segunda División. Estamos entusiasmados de ofrecer el contenido más excitante y exclusivo a nuestros fans del fútbol una vez más con esta docuserie".

Huesca, más allá de un sueño es una producción de Cuerdos de Atar. Los productores ejecutivos son Luis Velo y Guillermo Gómez.

Más docuseries de fútbol en Amazon Prime Video

La docuserie se unirá a miles de programas TV y películas del catálogo de Prime Video, incluyendo más docuseries exclusivas de fútbol como All or Nothing Manchester City y Inside Borussia Dortmund; series españolas Amazon Original como El Corazón de Sergio Ramos, Six Dreams; y series Amazon Original galardonadas y aclamadas por la crítica incluyendo Clancy's Jack Ryan, Good Omens, The Grand Tour, Homecoming y The Marvelous Mrs. Maisel; todas en Prime Video, que está disponible sin costes extra para los miembros de Amazon Prime.