Kate del Castillo vuelve a "La reina del sur": "Es una mujer invencible" 30/01/2019 - 1:45

Pasadena (CA), 29 ene (EFESUA).- Pocas semanas después de volver a México tras varios años de controversia legal, la actriz Kate del Castillo habló hoy con Efe sobre otro regreso, el de la serie "La reina del sur", y destacó que su personaje (Teresa Mendoza) es una mujer "invencible" que ahora tiene una relevancia especial.

"Imagínate, si fue el 'boom' que fue hace nueve años, ahorita creo que está aún más perfecto este momento", dijo en relación al auge del feminismo y el impulso de movimientos como el "Me Too".

"A lo que ella se dedica no es lo relevante. Aquí lo relevante es que es una mujer que se levanta cada vez más fuerte, que se tuvo que abrir puertas en un mundo que es de hombres (...). Cada vez sale más fuerte que la última vez. Es invencible esta mujer, pero por los golpes de la vida, ya que así nos pasa a las mujeres", consideró.

Kate del Castillo presentó hoy la nueva temporada de "La reina del sur" durante una jornada de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) en Pasadena (California).

La serie se estrenará en Telemundo en el país y en Netflix en el resto del mundo.

Antes de subirse al escenario, la artista atendió a Efe y describió sus emociones tras sus dos regresos: su vuelta a México y su retorno a "La reina del sur", la serie que lanzó su carrera.

"Mientras no regrese con algún exnovio todo está bien...", ironizó.

"Han sido muchas emociones juntas (...). Estar en mi tierra otra vez, entrar por la puerta grande y usar mi pasaporte mexicano... Para mí fue muy importante", indicó.

Y en cuanto a "La reina del sur", dijo que pasaron mucho tiempo "coqueteando" sobre si darle una continuación o no.

"Fue hace un par de años, que empezaron a escribir la segunda parte, y fue muy emocionante porque yo toda mi vida he querido seguir interpretando a Teresa Mendoza. Es un personaje exquisito, que cualquier actriz se siente súper contenta de hacer. Es una joya. Volverla a interpretar es un privilegio y un honor. Y, por otra parte, mucho nervio, porque hay mucha expectativa", dijo.

La actriz destacó que "La reina del sur" vuelve por todo lo alto con una producción que ha pasado por Rusia, Rumanía, Italia, España, Colombia, México (sin que fuera ella), Estados Unidos o Belice.

"Nada más recordando ya me cansé...", bromeó tras enumerar los países.

"Antes (cuando se estrenó la serie) éramos pobrecitos, y ahorita ya tuvimos un poquito, o un muchito más de presupuesto, y lo más interesante es que se va a ver en la pantalla", explicó.

Aunque los detalles de la trama se guardan bajo secreto, Del Castillo sí dio algunas pistas de por qué Teresa Mendoza, tras haber dejado atrás una vida llena de peligros y el mundo de la delincuencia, regresa a las andadas.

"Ella termina embarazada (...) y con una nueva identidad. Pasan nueve años así que ahora tiene una niña y todo lo que eso puede conllevar. Una mujer que vive en ese mundo, aunque se haya retirado y esté escondida, sabe que el pasado siempre la va a golpear. Y por eso entrena a su hija como una guerrera", adelantó.

El elenco de la nueva temporada cuenta con actores como Raoul Bova, Humberto Zurita o Paola Núñez.

Del Castillo agradeció además la confianza que le dio el escritor español Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela en la que se basa la serie, para llevar a Teresa Mendoza a la pantalla pequeña.

"Él dice que es de sus personajes favoritos. La quiere mucho, la cuida mucho. Y yo ni se diga... Finalmente ya es mía. Ya soy Teresa de Mendoza y la voy a cuidar y proteger hasta el final", dijo.

Por último, y tras regresar a México después de su escándalo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, Del Castillo lamentó que no tenga ofertas para trabajar de nuevo en su país.

"Hace siglos que no trabajo en México y no necesariamente porque no pudiera ir (...). A mí casi no me llaman para trabajar en mi propio país, y de pronto eso me da una tristeza horrible, pero yo estoy lista de volver a México a trabajar y feliz, feliz", finalizó.