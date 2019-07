'Señoras del (h)AMPA' (14,4%) lidera a la baja frente a una 'Big Little Lies' (7,4%) que no remonta Ecoteuve.es 11/07/2019 - 9:14 0 Comentarios

'Lazos de sangre' sube 1,3 puntos (8,9%) y es segunda opción de la noche en La 1

Señoras del (h)AMPA bajó este miércoles a un 14,4% de share -el peor dato hasta la fecha- que no le impidió liderar con solvencia el prime time de la jornada. Lazos de Sangre fue segunda opción en La 1 con la saga de los Martínez de Irujo al registrar un 8,9% de share. Por su parte, Big Little Lies no remonta y continúa estancado en Antena 3 con un 7,4% de share. Audiencias televisión, martes 9 de julio de 2019.

Telecinco

Supervivientes: Última hora: 15.1% y 2.016.000

Señoras del (h)AMPA: 14.4% y 1.768.000

La 1

TVEmos: 7.7% y 1.040.000

Lazos de sangre: La saga de los Martínez de Irujo: 8.9% y 1.197.000

Antena 3

El Hormiguero: Leo Harlem y Arturo Valls (Reposición): 10.8% y 1.420.000

Big Little Lies: 7.4% y 983.000

La 2

Días de cine clásico: La muerte tenía un precio: 6.6% y 847.000

Cuatro

First Dates: 7.2% y 901.000

Fuera de cobertura: Emigrar por horas: 6.3% y 812.000

La Sexta

El Intermedio: Summer Time: 5.4% y 674.000

Cine: Blade: 6% y 655.000