'Bake Off', un chute de energía para Cuatro: arranca con 8% en una noche asequible Ecoteuve.es 7/03/2019 - 9:12 0 Comentarios

El concurso de cocina se estrena 3 puntos por encima de la media de la cadena

'Secretos de Estado' lidera con un discreto 11,6 y 'Maestros de la costura' baja al 11,2%

Hacía tiempo que Cuatro no se llevaba una alegría. Bake Off se estrenó este miércoles con un 8%, un buen dato para la cadena -3 puntos más que su media-, en una noche bastante anodina en la que no hay un líder potente como sí ocurre el resto de días de la semana. Audiencias televisión, miércoles 6 de marzo de 2019.

Secretos de Estado lidera en Telecinco con un 11,6 (sube cinco décimas), Maestros de la costura se queda con un 11,2% tras perder 1,8 puntos y Matadero firma un 9,2%.



Telecinco



GH DÚO: Ultima hora: 12,8% y 2.386.000

Secretos de Estado: 11,6% y 1.603.000

La 1

Lo Siguiente: 5,1% y 943.000

Maestros de la costura (previo): 6% y 1.097.000

Maestros de la costura: 11,2% y 1.294.000

Antena 3

El Hormiguero: 14,5% y 2.679.000

Matadero: 9,2% y 1.254.000

Cuatro

First Dates: 7,3% y 1.347.000

Bake Off: 8% y 1.008.000

La Sexta

El Intermedio: 10,4% y 1.917.000

Cine: Ricki : 6,1% y 826.000