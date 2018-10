'Tu cara me suena' (20,1%) se mueve con acierto al lunes pero no debilita a 'Vivir sin permiso' (19,6%) Ecoteuve.es 9/10/2018 - 9:00 0 Comentarios

El talent crece respecto al viernes y la serie lidera con 1,5 puntos más que la semana pasada

Las grandes ofertas de Antena 3 y Telecinco ahogan a 'El Continental' (4,9%), última opción en La 1

Tu cara me suena probó suerte en lunes -el 12 de octubre es festivo- y no le fue nada mal. Anota un 20,1%, cuatro décimas más que el pasado viernes, pero no consigue debilitar a Vivir sin permiso. La serie de Telecinco lidera su franja con un 19,6%, esto es 1,5 puntos más que la semana anterior. Audiencias completas de todos los canales.

La que no puede más es El Continental, la serie que emite La 1 desde hace cuatro semanas. Vuelve a caer y anota un raquítico 4,9%.

Telecinco

GH VIP: Última Hora: 13,2% y 2.361.000

Vivir sin permiso: 19,6% y 2.847.000

Antena 3

El Hormiguero: 16,5% y 2.935.000

Tu cara me suena (previo): 16,6% y 2.910.000

Tu cara me suena: 20,1% y 2.165.000

Cuatro

Bienvenidos a mi hotel: 4% y 563.000

First Dates: 6,3% y 1.119.000

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition: 5,7% y 861.000

La Sexta

El Intermedio: 9,8% y 1.715.000

El Taquillazo: El hombre de los puños de hierro: 5,7% y 768.000



La 1

Desafía tu mente: 6,7% y 1.194.000

El Continental: 4,9% y 778.000

