La serie 'Mujer' vuelve a alcanzar el 20% y 'Pasapalabra' sigue intratable en Antena 3

La serie Mujer (Antena 3) vuelve a liderar con autoridad. Logra un 20%, muy por delante de Love is in the air (10,8% y 13%). Antes, Pasapalabra despunta de nuevo con un 25% y 3.562.000 espectadores, lo más visto del día. Audiencias completas del miércoles 24 de febrero de 2021.

Antena 3

El Hormiguero: 17,8% y 3.068.000

Mujer: 20% y 2.204.000

Telecinco

Love is in the air: 10,8% y 1.845.000 / 13% y 1.319.000

La 1

La caza. Tramuntana: 6,6% y 1.092.000

La Sexta

El Intermedio: 9% y 1.578.000

Cine: Next: 7,8% y 1.012.000

Cuatro

First Dates: 6,3% y 1.100.000

Horizonte: 7,6% y 720.000