La serie 'Mujer' lidera un día más en Antena 3 pese a la leve subida de 'Love is in the air' en Telecinco

Mujer suma y sigue. La ficción de Antena 3 lidera el prime time de lunes con un buen 18,3% frente a la ligera subida de Love is in the air en Telecinco (13,2%), que sube dos décimas respecto a la semana pasada. Audiencias completas del lunes 23 de febrero.

La cadena de Atresmedia sigue de dulce y se anota la mejor cuota diaria desde abril de 2019 gracias a Pasapalabra, con casi 4 millones de espectadores, las dos ediciones de Antena 3 Noticias, y El hormiguero con la visita de Ramón García.

Antena 3

El Hormiguero (Ramón García): 3.252.000 y 18,6%

Mujer: 2.186.000 y 18,3%

Telecinco

La isla de las tentaciones: hay más imágenes: 1.808.000 y 10,4%

Love is in the air: 1.505.000 y 13,2%

La 1

La noche d: 1.033.000 y 9,6%

La Sexta

El intermedio: 1.521.000 y 8,7%

Palo y astilla (Alberto chicote): 974.000 y 6,6%

Cuatro

First dates: 1.178.000 y 6,8%

The good doctor: 775.000 y 5,6%

La 2

Cachitos de hierro y cromo: 562.000 y 3,2%