La serie 'Mujer' (Antena 3) crece hasta el 20,3% y amplía su hegemonía sobre 'Love is in the air'

La serie Mujer se apunta su tercera victoria consecutiva con uno de sus mejores datos. La ficción crece hasta el 20,3% y amplía su dominio sobre Love is in the air, que se queda con un 12% en Telecinco. Audiencias completas del miércoles 17 de febrero de 2021.

Antena 3

El Hormiguero: 19,3% y 3.441.000

Mujer: 20,3% y 2.370.000

Telecinco

Love is in the air: 12% y 1.600.000

La 1

La caza. Tramuntana: 6,4% y 1.088.000

La Sexta

El Intermedio: 9,1% y 1.654.000

Cine: Un crimen perfecto: 6,5% y 875.000

Cuatro

First Dates: 6,4% y 1.154.000

Horizonte: 7,9% y 807.000