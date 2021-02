La serie 'Mujer' (Antena 3) suma otra victoria clara contra 'Love is in the air'

Antena 3 lidera la noche con una nueva entrega de la serie turca Mujer. Con un 18,1%, la ficción gana sin problemas a Love is in the air (12,8%) en Telecinco. La hora D (11,5%) logra récord en La 1. Audiencias completas del martes 16 de febrero de 2021.

Antena 3

El Hormiguero: 17,1% y 3.031.000

Mujer: 18,1% y 2.264.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: Hay más imágenes: 11% y 1.970.000

Love is in the air: 12,8% y 1.597.000

La 1

La noche D: 11,5% y 1.283.000

La Sexta

El Intermedio: 8,4% y 1.499.000

Palo y astilla: 5,7% y 875.000

Cuatro

First Dates: 5,9% y 1.054.000

The good doctor: 5,3% y 783.000