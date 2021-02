El Sevilla-Barça reúne 4,6 millones (24,8%) en Telecinco y 'Mujer' (Antena 3) domina después contra 'Love is in the air'

El partido de Copa del Rey entre el Sevilla y Baça congrega en Telecinco 4.634.000 espectadores (24,8% de share). Después, la serie Mujer mantiene el dominio en Antena 3 (18,1%) contra Love is in the air, que sube y logra un 14% tras el partido de Copa del Rey. Audiencias completas del miércoles 10 de febrero.

Antena 3

El Hormiguero: 16,7% y 3.128.000

Mujer: 18,1% y 2.244.000

Telecinco

Futbol: Copa del Rey: Sevilla-Barcelona: 24,8% y 4.634.000

Love is in the air: 14% y 1.560.000

La 1

La caza. Tramuntana: 6,4% y 1.123.000

Dos parejas y un destino: 6,6% y 761.000

La Sexta

El Intermedio: 8% y 1.522.000

Cine: Asesinato... 1, 2, 3: 6,8% y 873.000

Cuatro

First Dates: 6,9% y 1.293.000

Horizonte: 6,8% y 692.000