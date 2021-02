La serie 'Mujer' domina la noche del martes en Antena 3 y mantiene a raya a 'Love is in the air'

El duelo de las series turcas de Antena 3 y Telecinco tiene una ganadora: Mujer. Esta ficción emitió dos capítulos (16,2% y 23,7%) contra la emisión especial de Love is in the air, que anota un 12,4% durante toda la noche (comenzó antes y compitió contra El Hormiguero). Audiencias completas del martes 9 de febrero de 2021.

Si se analiza la franja de coincidencia de las dos producciones, entre las 22.50 y la 01.00, Mujer firma un 18,4% frente al 12,5% de Love is in the air.

Por otra parte, hay que destacar el buen dato de Palo y astilla en La Sexta. El programa, que contó con Wyoming, marca un destacado 10,7%.

Antena 3

El Hormiguero: 17,3% y 3.146.000

Mujer: 16,2% y 2.346.000

Mujer: 23,7% y 2.166.000

Telecinco

Love is in the air: 12,4% y 1.597.000

La Sexta

El Intermedio: 8,3% y 1.520.000

Palo y astilla: 10,7% y 1.689.000

La 1

La noche D: 8,9% y 1.189.000

Cuatro

First Dates: San Valentín: 6,6% y 1.183.000

The good doctor: 4,8% y 705.000