La serie 'Mujer' (Antena 3) vuelve a ganar contra el debate de 'La isla de las tentaciones', que sube

La serie Mujer mantiene el control de su franja en la noche del lunes. La ficción turca anota un 17,5% y El debate de la isla de las tentaciones firma un 17,8%, un dato que si es superior se debe a la franja de late night, donde domina durante la hora y cuarto después de que acabe la ficción turca. Audiencias completas del lunes 8 de febrero de 2021.

Sin embargo, en la franja de estricta coincidencia, Mujer domina con holgura sobre el reality de Telecinco con tres puntos de ventaja: 17,9% contra un 14,7%.

Antena 3

El Hormiguero: 16,8% y 3.022.000

Mujer: 17,5% y 2.307.000

Telecinco

Love is in the air: 11,6% y 2.070.000

El debate de las tentaciones: 17,8% y 1.680.000

La 1

Maestros de la costura: 10,8% y 1.317.000

La Sexta

El Intermedio: 8,8% y 1.606.000

El Taquillazo: Chips loca patrulla motorizada: 5,5% y 754.000

Cuatro

First Dates: 6,7% y 1.218.000

Cine: Momentum: 5,5% y 681.000

