Noche de mujeres en Antena 3: Griso y Roca disparan 'El Hormiguero' y Bahar no da tregua después

El tándem de Nuria Roca -Pablo Motos sigue confinado- y Susanna Griso dispara la audiencia de El Hormiguero, que logra su mejor marca de la temporada en espectadores (3.858.000) y la segunda en share (21,6%), tras la visita de Cavadas. Audiencias completas del martes 2 de febrero de 2020.

Después, la serie Mujer vuelve a triunfar en solitario con un 18,8%. Lidera sobre Ven a cenar conmigo (11,4%) y La noche D (10,7%), que mejora. Buen dato para Palo y astilla, de Mamen Mendizábal, con un 8% en La Sexta.

Antena 3

El Hormiguero: Susanna Griso: 21,6% y 3.858.000

Mujer: 18,8% y 2.307.000

Telecinco

Love is in the air: 12,1% y 2.105.000

Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition: 11,4% y 1.205.000

La 1

La noche D (previo): 7% y 1.257.000

La noche D: 10,7% y 1.346.000

La Sexta

El Intermedio: 8,4% y 1.528.000

Palo y astilla: 8% y 1.288.000

Cuatro

Fútbol Copa del Rey: Almería-Sevilla: 7,1% y 1.266.000

The Good Doctor: 5,3% y 740.000